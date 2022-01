Marcelo Míchel Leaño, estratega del Club Guadalajara dejó de lado las respuestas políticamente correctas y prácticamente afirmó que Alexis Vega seguirá como uno de los atacantes más importantes de su plantilla para el futuro, pese a que todavía no ha firmado la renovación de su contrato para seguir vestido de rojiblanco.

El entrenador del Rebaño Sagrado argumentó que el Gru le ha manifestado su compromiso y ganas de quedarse en la plantilla por mucho tiempo, lo cual lo hace pensar que no habrá ningún problema para que en breve extienda su acuerdo contractual con el conjunto tapatío que este domingo debuta en el Torneo Clausura 2022 recibiendo a Mazatlán.

“Alexis está muy enfocado, quiere quedarse en el club, quiere hacer historia, quiere ser campeón, quiere jugar un Mundial. Me lo ha dicho, lo demuestra y es un jugador que ha tenido lesiones la campaña pesada. Espero lo mejor de Alexis esta temporada. Está haciendo su esfuerzo junto con la directiva y en los próximos días llegará a un acuerdo. Está muy enfocado en que quiere hacer historia aquí y es en lo que estamos trabajando”, mencionó el técnico de Guadalajara.

Leaño habla sobre su contrato con Chivas

“Yo estaré aquí hasta que la directiva quiera, queremos un proyecto solido y ganador. Chivas es un equipo que en los últimos 19 torneos ha tenido 26 técnicos. Para construir proyectos ganadores debe haber un proceso en el tiempo, yo voy a entregarme al máximo, no me importa cuánto dure porque quiero algo a largo plazo, pero eso debo ganármelo en la cancha”.

“Uriel Antuna no me debe nada ni le debo nada”

“Yo de Uriel no tengo nada malo que hablar, no me debe nada no le debo nada el tiempo que estuvo conmigo estuvo muy bien. Las cosas que le tenía que decir se las dije de frente. En el caso del presidente se pueden debatir mucha sosas, peor estamos de acuerdo con el concepto, e solo único que te puedo decir”.