El estelar mediocampista del Mazatlán FC, Marco Fabián de la Mora, llegó la tarde de este jueves a Jalisco junto a la delegación de su club para el partido frente a las Chivas de Guadalajara, correspondiente a la Jornada 1 del Grupo B de la Copa Sky de pretemporada al Torneo Clausura 2023 de la Liga MX y reiteró su deseo de volver al redil, pero no en este momento, ¿para cuándo?

El portentoso volante desarrollado en las Fuerzas Básicas del Rebaño Sagrado volvió este jueves a la Perla de Occidente, junto a la plantilla principal del conjunto mazatleco, para afrontar estos tres compromisos del Grupo B de este particular certamen de pretemporada y que lo enfrenta el viernes con el club que lo formó en el mítico Estadio Jalisco, donde también chocará con Santos Laguna y Atlas.

Marco Fabián, apenas pisó territorio tapatío este jueves fue consultado por la prensa local sobre sus pláticas con Fernando Hierro, a lo que -entre risas cómplices- aseguró que "platicamos algunas cosas, del proyecto y de algunas situaciones, pero es lo único que hay por el momento". Añadió que "no me gusta hablar de más, porque estoy con Mazatlán, estoy feliz y muy agradecido con esta institución, pero sabemos que en el futbol cualquier cosa puede suceder".

El mediocampista formado en Verde Valle y en la víspera de su duelo del viernes contra las Chivas en el mítico Estadio Jalisco, reconoció que "lo único que me queda decir siempre es que es un halago que pueda haber interés, que pueda haber pláticas. Pero ahora lo único que me queda decir es que hasta el día de hoy mi presente está aquí, vistiendo el escudo de Mazatlán, respetándolo al 100%, después no sabes lo que pueda pasar".

Fabián de la Mora, en su plática con otros medios locales, advirtió que le encantaría volver a Guadalajara en la víspera de este compromiso de la Jornada 1 del Grupo B de la Copa Sky al señalar que "siempre va a ser especial, siempre va a ser muy emocionante enfrentar al equipo del cual salí". Pero en cuanto a su posible traspaso reiteró este jueves que "no, ahorita estoy con Mazatlán, la verdad que ese tema no lo quiero tocar por el respeto que le merezco y tengo contrato con el equipo, en el cual estoy muy feliz, pero lo demás ya no me incumbe a mi". Agregó que "siempre lo he dicho, no, que (Guadalajara) es mi casa, es una institución a la que amo de la cual salí, que le tengo demasiado respeto y sí lo he dicho, que me gustaría regresar, pero eso no significa que sea ahora".

