Me visualizo ganando todo en Chivas: Lalo García

Eduardo García Mendoza, portero de las Chivas de Guadalajara, habló este sábado de sus expectativas en el proceso de formación que cumple en el club tapatío, después de alzar el trofeo de campeones de la categoría Sub-17 en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX de Fuerzas Básicas.

El Rebaño Sagrado, que este sábado derrotó 3-1 a Pachuca para imponerse 3-2 en el marcador global de la Gran Final de la división Sub-17 en el Estadio Akron, festejó el sexto título en la historia de la categoría y teniendo al guardameta como uno de los protagonistas en el camino de los rojiblancos hasta el campeonato.

"Lalo" García, subcampeón con la selección mexicana en la Copa del Mundo Sub-17 y ahora campeón de la categoría en el Apertura 2019, aseguró que este título "todos lo hemos vivido de la mejor forma, los que fuimos al Mundial y los que no, siempre tuvimos el mismo objetivo de ganar y ser los mejores a donde fuéramos".

El arquero de la cantera rojiblanca, en cuanto a su formación y el salto que pudiera dar el primer equipo, comentó a los periodistas presentes en el Estadio Akron que "los profes son los expertos. Ellos saben lo que ven en mi, lo que me falta y saben cuando estaré listo para ir a la grande" y al ser consultado de sus expectativas a futuro, no titubeó para afirmar que "yo me visualizo ganando todo lo que se pueda ganar en Chivas".

