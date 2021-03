Gerente de Chivas Femenil encaró a jugadores por falta de actitud en el Guard1anes 2021

La situación en Chivas de Guadalajara luce tensa desde cualquier ángulo, pues ahora se dieron a conocer detalles de una charla de vestidor, tras la derrota que sufrieron 2-1 ante Juárez FC en la Jornada 4, donde Nelly Simón, gerente deportivo del equipo femenil les habría recriminado a los futbolistas rojiblancos su falta de actitud.

No es nuevo que en el Rebaño Sagrado se ventile la falta de compromiso y fortaleza mental en el Torneo Guard1anes 2021, pues ante Querétaro, en el empate de último minuto, el estratega Víctor Manuel Vucetich reveló que había notado una falta de actitud, misma situación que manifestó cuando fueron goleados por América en el Clásico del domingo anterior.

En TUDN, el comentarista Marco Cancino dio detalles de lo que ocurrió tras esa derrota 2-1 ante los Bravos de Juárez, lo cual, de alguna manera, sirvió como revulsivo porque en la Fecha 5 fue cuando conquistaron su primera victoria del Guard1anes 2021 ante León, sin embargo, solo le ganaron a Pumas de la UNAM y son los únicos dos triunfos que acumulan.

“En el juego ante Juárez, pierden en casa, bajó Amaury Vergara al vestidor con Nelly Simón, y con Olimpia Cabral, la directora de mercadotecnia. A decirles, Nelly Simón, ‘deberían aprender de las mujeres que ganan mucho menos y tiene más actitud que ustedes en el campo y si ustedes no ganan no ganamos dinero’, ante la presencia del directivo y del cuerpo técnico, en este caso de Ricardo Peláez, que no dijeron nada. Los jugadores me parece que si tiene razón si gana más la femenil que la varonil. No es momento. Desde ahí se van acumulando mensajes, situaciones, señales”, explicó Cancino.

Después de la humillante derrota contra el América por la Fecha 11 del Torneo Guard1anes 2021, Ricardo Peláez, director deportivo y el técnico Víctor Manuel Vucetich ofrecieron una conferencia de prensa para asumir la responsabilidad del mal momento, sin embargo, para la afición y algunos ex jugadores rojiblancos como Joel Sánchez, habría sido mejor que los jugadores dieran la cara.

