No hay referentes en Chivas para comprar una playera con su nombre, afirma el “Tiburón” Sánchez

El ex defensor y capitán de las Chivas de Guadalajara, Joel Sánchez señaló que el plantel rojiblanco no tiene referentes que puedan dar la cara por el equipo en los momentos complicados, por ello aseguró que si la afición busca adquirir una playera le resultaría difícil decidirse por el número de algún elemento en especifico.

En entrevista con ESPN , el “Tiburón” Sánchez manifestó que en el Rebaño Sagrado, salvo dos o tres excepciones, no existen jugadores que sean los emblemas del equipo, lo cual aclaró, no quiere decir que no exista talento, pero está haciendo falta mayor arraigo entre los actuales futbolistas rojiblancos.

"En cuanto a referentes o jugadores emblemáticos me parece que aún no los tiene. No sé si algún aficionado tenga en mente comprar una playera, pero no sé de quién compraría. Quizá podría ser JJ Macías o el 'Chapo' (Sánchez), hablo de jugadores con arraigo, cien por ciento de Chivas. El 'Cone' Brizuela ha sido los jugadores más consistentes y que más tiempo ha formado parte del plantel. Yo creo que por la juventud que tiene el equipo no se han consolidado algunos referentes. No estoy poniendo en tela de juicio la calidad y quiero ser muy enfático en eso. El plantel está para jugar con mucho más intensidad, ser mucho más propositivo”, comentó Sánchez.

En este sentido, el ahora entrenador explicó que a los seguidores de las Chivas les hubiera gustado más ver a los futbolistas dando la cara, después de la derrota ante el América en el Clásico Nacional, que al director deportivo Ricardo Peláez o al entrenador Víctor Manuel Vucetich."Yo creo que a la gente le hubiera gustado ver a los protagonistas transmitir su responsabilidad y decirle a la gente un ajuste de cuentas, ahí en el plano deportivo, por el bajo rendimiento que se mostró en el Clásico sobre todo”, explicó el “Tiburón” Sánchez.

En cuanto a la responsabilidad de Vucetich por los malos resultados, el ex zaguero de las Chivas de 1991 a 1999 y de 2001 a 2003, comentó que no se puede culpar a una sola persona de todo lo que ha ocurrido en el Torneo Guard1anes 2021: "Quizá Vucetich no ha encontrado todavía la fórmula de cómo explotar a este plantel, porque el éxito que ha tenido el profesor Vucetich está más que comprobado. Me parece que no ha terminado por cuajar esa fusión entre técnico y jugadores".

"Enjuiciar a una sola persona tampoco es justo. Yo creo que es un cúmulo de responsabilidades lo que ha pasado en Chivas, no hablo de ese partido. Si fue un detonante de lo que hemos visto durante todo el torneo, el equipo ha recibido muchos goles, son 18 concretamente en 11 jornadas”, valoró Joel Sánchez.