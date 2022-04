El primer equipo de las Chivas de Guadalajara completó una misión que parecía imposible al imponerse 2-1 a los Xolozcuintles de Tijuana en el Estadio Akron por la Fecha 15 del Torneo Clausura 2022. Por ello, Rebaño Pasión te presenta las principales noticias de hoy 21 de abril de 2022, referentes al club tapatío.

La nómina principal del Rebaño Sagrado volvió a los entrenamientos este miércoles, tras la victoria ante los fronterizos la noche del martes, por lo que empezará a preparar su siguiente compromiso que será el siguiente sábado 23 de abril, recibiendo a los Pumas de la UNAM en el Gigante de Zapopan.

Almeyda quiere a Chofis en Grecia

El técnico argentino está a paso de firmar su contrato con el AEK de Atenas en Grecia y tiene en mente a uno de los jugadores que mejores resultados le dieron en el último año en San José Earthquakes de la MLS, se trata de Eduardo López, quien aún pertenece a Chivas pero en junio termina contrato y también el préstamo con el equipo californiano, por ello luce como una buena opción para enrolarse en el conjunto europeo.

Ricardo Cadena hace ver mal a Leaño

El técnico interino de Guadalajara ha logrado cambiarle la cara al equipo en dos partidos, lo que no pudo Marcelo Leaño en siete meses, por lo cual sus modificaciones han surtido efecto, simplemente apegándose a un sistema de juego que domina y utilizando a los jugadores en sus posiciones naturales, con ello hizo ver mal a Cruz Azul y vino de atrás para vencer a Xolos de Tijuana. Queda claro que no hacía falta hablar mucho, sino trabajar bien.

Salcido disfrutó más el título con Chivas

El ex defensor del Rebaño, Carlos Salcido conversó con TUDN y reveló que disfrutó más el campeonato del Clausura 2017 bajo las órdenes de Matías Almeyda, que la medalla de oro conseguida en el 2012 dentro de los Juegos Olímpicos de Londres, tras vencer a Brasil en la Final: "El más esperado (el título con Chivas), el que más soñaba, levanté la Copa ya con 38 años, para mí fue impresionante, (me quedo) con el título de Chivas (sobre el de Londres 2012), ese título del oro me dio mucho gusto compartir con los chavos, sabía que tenían mucho talento y sonrisas para nuestro futbol, el oro para México es importante, pero en lo personal siempre quise ser campeón con Chivas, lo soñaba como un aficionado, no sé qué hubiera pasado si me retiraba del futbol y no hubiera pasado eso”.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!