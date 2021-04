Oribe Peralta revela cuándo tiene pensado irse de las Chivas

Oribe Peralta lleva un duelo jugado en lo que va del Torneo Guard1anes 2021 con las Chivas de Guadalajara y fue en la Jornada 1 ante Puebla, sin embargo, el atacante reconoció que desea terminar su contrato con el cuadro rojiblanco que concluye en diciembre del 2021.

A pesar de la nula actividad, del poco respeto que tiene de la afición y la falta de goles con la camiseta del Rebaño Sagrado, Oribe Peralta no tiene en mente pedir su salida del club rojiblanco, pues aceptó que siu deseo es quedarse hasta que concluya su acuerdo en el último mes del 2021.

En entrevista para Roberto Martínez en su podcast, el “Cepillo” admitió quiere seguir en Chivas, aunque sabe que en el futbol mexicano todo puede pasar, ya que no ha tenido regularidad con ningún estratega desde que llegó al conjunto rojiblanco en el 2019, procedente del acérrimo rival, el América.

"Hoy a mis 37 años veo mi retiro más cerca obviamente. Físicamente me siento bien, es un contrato el cual quiero terminar, pero también sé por cómo es el futbol en nuestro país, podría ser que no pase, me siento bien físicamente y espero seguir así para poder terminar el contrato y ya después veremos qué es lo que sigue", explicó Oribe Peralta, quien sólo ha marcado dos goles con Chivas, uno en Liga y otro en Copa MX.

El contrato de Oribe Peralta con Chivas es de 2 millones de dólares libres al año y fue por 2 años y medio a partir del 2019, por ello su deseo es mantenerse en el plantel, pues si la directiva decide rescindirle el contrato tendría que pagarle una suma millonaria, por lo que lo más viable sería prestarlo con opción a compra en el verano y acordar con el club interesado que se haga cargo de su alto sueldo, situación que se ve complicada con un atacante que tiene más de un año sin actividad regular.

Los números de Oribe en Chivas

El “Cepillo” Peralta tiene 37 años y llegó en el 2019 como una solución para el ataque rojiblanco procedente del América, por lo que su situación no cayó nada bien entre los seguidores tapatíos. Ha jugado 26 partidos, ha anotado en dos ocasiones y su participación más regular se dio en su primer torneo donde jugó 564 minutos, pero en el Torneo Guard1anes 2021 sólo ha disputado 64 minutos y fueron en el juego de la Fecha 1 frente a Puebla.