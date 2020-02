Rafa Ramos citó a Jorge Vergara para criticar a Chivas

El momento de Chivas admite opiniones de todo tipo. Periodistas, comentaristas y analistas dan su punto de vista por el mal andar del equipo en el Clausura 2020. En ese sentido y, a tres meses de su muerte, Rafael Ramos utilizó una frase de Jorge Vergara para criticar al conjunto de Luis Fernando Tena.

Una generación, ¿no tan de oro?��https://t.co/j6TQTG6UgR — Futbol Picante (@futpicante) February 10, 2020

"Estoy seguro de que si Jorge Vergara hoy tuviera 60 segundos para volver a la vida, 59 de ellos serían para besar las frentes de sus hijos y ese segundo que resta, para decirles a todos en Chivas niños caguengues", afirmó el columnista.

Ramos se refirió a la famosa frase de 2002 del que fuera dueño de la institución. "Creo que no son niños chiquitos, si los siguen tratando como niños chiquitos lo que vamos a recibir es a niños caguengues que a veces juegan bien y a veces mal, entonces lo que queremos es gente madura", declaró en ese momento Vergara.

El periodista comparó las dos situaciones y usó esa frase para describir la actual. Además, apuntó contra los mandos del equipo: "Ha llegado el momento para que Luis Fernando Tena, Ricardo Peláez y por supuesto Amaury Vergara, hagan cumplir la autoridad que ellos tienen sobre el grupo".

"Chivas está en bancarrota total, ya no está en zona de clasificación, ya está muy lejos del América, sigue sufriendo para hacer goles. El equipo ya perdió credibilidad, quedó fuera de la copa, no solamente no puede ganar, sino que además es humillado con un 3 por 0", detalló con respecto a la campaña en 2020.

Además de calificar el presente como "dramático", Ramos opinó que es momento de tomar decisiones: "O mejora o habrá que tomar definitivamente cartas en el asunto, pero ya no solamente con llamadas de atención, ya no solamente con charlas motivacionales, ya no solamente con palmaditas en el hombro, ya no solamente con sugerencias".

Por último, volvió a tomar la frase de Vergara: “¿Recuerda usted cómo llamó alguna vez Jorge Vergara a todo su plantel, jugadores y cuerpo técnico? Hoy vendría muy a modo que lo pudiera hacer de nuevo".