Raúl Gudiño asegura que ausencia de público quitó intensidad al Clásico Nacional de Liga MX

Raúl Gudiño, portero de las Chivas de Guadalajara, reconoció que la derrota sufrida el sábado 1-0 ante su eterno rival: América, en un Estadio Azteca a puerta cerrada, le restó calor, intensidad y esa pasión que le imprimen los aficionados al que se considera el partido más importante de cada temporada en el futbol mexicano: el Clásico Nacional y que correspondió a la undécima jornada del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX.

El arquero canterano del Club Deportivo Guadalajara consideró, en una entrevista exclusiva con la cadena TUDN, que la ausencia de las aficiones de ambos equipos fue uno de los condimentos que más se extrañaron en el pasado Clásico Nacional ante América, en un desolado Coloso de Santa Ursula, debido a la restricción de las autoridades sanitarias frente a la pandemia del coronavirus o Covid-19 en la república mexicana.

Gudiño, en cuanto al hecho que esa misma ausencia del público permita que las expresiones de los jugadores en la cancha llegan a escucharse de manera más clara en las transmisiones televisivas, afirmó que "uno de repente, a veces se te viene a la cabeza ese tipo de cosas, pero la verdad es que la calentura del partido y la adrenalina del partido te hace vivirlo normal, no sientes la gente, los gritos" y añadió que "yo mismo se lo dije a Henry (Martín), que se sentía medio raro este Clásico, que no había gente y me dijo que sí, que si no fuera por los medios y todo lo que se genera con el Clásico Nacional, pues uno no lo siente como cuando vas al estadio".

El portero de las Chivas señaló que "todo esto (ausencia de público en los estadios) nos vino a mostrar y, a veces, uno no siente, no mide la magnitud de lo que puede ser el apoyo de la afición en el estadio, y ahora que no lo tenemos, lo vives, lo sientes pese a saber que están en la casa. Quiero que aprovechemos en estar bien, para estar juntos de nuevo, porque sí se necesita porque hace falta ese apoyo, que la gente te esté gritando".

Raúl Gudiño hilvanó el sábado su segunda aparición como titular con Chivas en este Torneo Guard1anes 2020 y totaliza así 180 minutos en este semestre. Tras la derrota sabatina ante el club América en la fecha anterior, el siguiente reto del Rebaño Sagrado será ante Mazatlán, en duelo a disputarse este sábado en el Estadio Akron, a las puras 17:00 horas.

Guadalajara vs Mazatlán Argentina: 26/09 19:00 horas Chile: 26/09 19:00 horas Colombia: 26/09 17:00 horas Peru: 26/09 17:00 horas Mexico: 26/09 17:00 horas Estados Unidos: 26/09 15:00 horas PT / 26/09 18:00 horas ET