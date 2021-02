Raúl Gudiño espera que su atajada en Pachuca eleve el ánimo de Chivas

Raúl Gudiño, portero de las Chivas de Guadalajara, dio una exhibición de humildad la noche del lunes aún sobre el césped del Estadio Hidalgo al referirse a la designación mediática de ser el "héroe del equipo" al detener el intento de Roberto de la Rosa desde el punto penal en el último minuto del encuentro, para salvar el empate 1-1 con Pachuca, en el cierre de la séptima jornada del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX y dedicar su gesta al plantel.

El Club Deportivo Guadalajara requiere con urgencia volver al camino del triunfo tras hilar pactos con Necaxa (2-2) en casa y ahora con los Tuzos (1-1), en su próxima presentación: el domingo frente a los Pumas de la UNAM en el Estadio Akron, duelo que cerrará la actividad de la octava fecha del campeonato. El Rebaño Sagrado suma apenas siete puntos de los 21 ya disputados en este semestre y que lo mantienen en la zona media de la clasificación general del Guard1anes 2021.

Gudiño, con una notable humildad, señaló en la entrevista con la cadena TUDN una vez finalizado el juego y aún sobre el césped del Estadio Hidalgo, que el penal atajado no es un premio propio, sino un gesto para intentar elevar en lo anímico al equipo tras el sufrido resultado en la Bella Airosa y que consideró que "sabe amargo. Tuvimos las oportunidades y nos faltó concretar en el primer tiempo. Dejar un marcador mejor posicionado para el segundo tiempo. Se nos complicó y faltaron pequeños detalles a mejorar. Penal es un plus que le ayuda al equipo, no solamente es mío".

El arquero canterano de las Chivas, considerado el Jugador del Partido por la Liga MX, luego de ser consultado sobre el conocimiento de las intenciones de Roberto de la Rosa para el cobro del penal, reveló que fue "al último momento. No conocía a Roberto, no me había tocado la fortuna de estar con él en selección ni nada, entonces fue decidirlo de último momento", para adivinar el intento del rival y evitar la caída del Guadalajara en los segundos finales del tiempo reglamentario en el Estadio Hidalgo.

Gudiño coincidió con las declaraciones de su entrenador Víctor Manuel Vucetich sobre el contraste en el desempeño del equipo y aceptó que existe una especie de bipolaridad en el plantel, luego que en el primer tiempo mostraron una cara con un dominio del campo, pero que en la segunda parte desapareció y cedió la posesión a su rival. Por lo que señaló que se vieron "sorprendidos. Creo que nos faltó entrar con el chip de la primera parte, a no aflojar, seguir manteniendo el mismo ritmo e intensidad del primer tiempo. Hay que ir por los tres puntos, cada partido aspiramos por los tres puntos o como se va dando el partido y no perder también".

Definitivamente no es el resultado que queremos ChivaHermanos pero seguiremos luchando y trabajando por los 3 pts siempre ������ @chivas pic.twitter.com/BgDfqSev88 — Raúl Gudiño (@RaulGudino1) February 23, 2021