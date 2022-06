El director técnico de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Cadena, recibió la tarde de este martes al estelar mediocampista Fernando Beltrán tras una extensa concentración con la Selección Nacional de México, por lo que al verlo de vuelta en las instalaciones de Verde Valle, reveló un secreto a voces y quedó al descubierto con el trato preferencial que le dio al prometedor canterano tras ausentarse estos 20 días de la pretemporada rojiblanca.

Los integrantes del primer equipo del Rebaño Sagrado, con la única ausencia del defensor Antonio Briseño, reportaron este martes de vuelta en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para cumplir con los últimos 10 días de la pretemporada rojiblanca y así finiquitar todos los detalles con miras al debut en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, programado para el sábado 2 de julio frente a FC Juárez en el Estadio Akron.

El Nene Beltrán, como es apodado el promisorio canterano de las Chivas desde Fuerzas Básicas y por una causa muy especial que reveló en un entrevista durante la pandemia del Covid-19, se reportó finalmente a la pretemporada rojiblanca tras cumplir con una extensa convocatoria de la Selección Mexicana, que incluyó su participación en los amistosos internacionales frente a Nigeria (2-1), Uruguay (0-3) y Ecuador (0-0) en Estados Unidos, además de la doble cartelera de la Serie A de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Surinam (3-0) y Jamaica (1-1).

El mediocampista del Guadalajara, luego de unos merecidos días de descanso y mientras el plantel principal se encontraba en Estados Unidos con su Tour Rebaño 2022 que culminó el sábado con la caída 1-0 ante Atlas en Chicago, reportó de vuelta este martes en las instalaciones de Verde Valle, donde se reencontró con sus compañeros tras 20 días ausente en la pretemporada por sus compromisos con el Tri. Uno de los más emocionados por el retorno del hábil volante fue el entrenador Ricardo Cadena, quien le dio su trato de Nene.



Beltrán confesó, durante una diChivasstendida platica con Jon Barbon a través de un Live en su cuenta de Instagram en 2020, que "el Nene me puso un compañero de equipo: Edson Torres. Él me puso el Nene, porque decía que yo era: el Nene consentido de los profes, y ya siguió con el Nene, el Nene y no se me quitó el Nene".

Beltrán se unió a las Fuerzas Básicas de Chivas en 2014 y se ganó el mote del Nene (IMAGO7)

