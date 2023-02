Para Víctor Guzmán portar el gafete de capitán en las Chivas de Guadalajara representa mucho más que ser el líder dentro de la cancha, también implica la responsabilidad de emular a las grandes glorias del equipo más importante del futbol mexicano como Ramón Morales y Oswaldo Sánchez, quienes dejaron escrita su grandeza con letras de oro en la historia de la institución.

Fue en el 2006 cuando el Rebaño Sagrado comandado por San Oswaldo logró el campeonato de liga derrotando en la Gran Final a Toluca en uno de los partidos más memorables en una lucha por el título, pues iban perdiendo 1-0 y en la segunda mitad con goles de Francisco Javier el Maza Rodríguez y Adolfo Bautista derrotaron a los Diablos Rojos en el Nemesio Diez y al guardameta fue el encargado de levantar el trofeo.

ver también La peor noticia para Chivas antes de enfrentar a Pachuca

Ante ello, el Pocho se visualiza con Chivas teniendo pasajes exitosos que no solamente se remiten a uno o dos buenos partidos portando la capitanía, sino a representar con orgullo y dignidad los colores rojiblancos que merecen pelear por lo más alto del futbol mexicano y es justamente esa la mayor inspiración de Guzmán, quien llegó para esta campaña para vivir su tercera etapa con el equipo que lo formó como futbolista.

"Me veo yo en lo que ellos se convirtieron en poder levantar un título, es algo que no pararé de buscar ese objetivo es algo que lo tengo en la meta y quiero estar ahí, así como ha estado Oswaldo cómo ha estado Ramón levantando trofeos y títulos con el gafete, yo también así me veo”.

Encuesta ¿Cómo le irá a Chivas ante Pachuca? ¿Cómo le irá a Chivas ante Pachuca? Creo que ganamos Vamos a perder Será el empate YA VOTARON 616 PERSONAS

"Por eso estoy trabajando y le estoy echando ganas, trato de transmitir lo más que pueda a los compañeros para todos contagiarnos de eso bueno que traigo yo. No será fácil, para nada es fácil y menos lograr un campeonato aquí en la Liga MX, no es nada fácil, así que trabajaremos para eso y poder estar en esa foto y que me recuerden de la mejor manera en esta institución”,comentó el Pocho en entrevista para TUDN previo al duelo de esta noche frente a Pachuca, su exequipo donde fue campeón el torneo pasado.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!