La derrota sufrida frente a Tigres alejó a Chivas de Guadalajara de los primeros cuatro lugares de la tabla general. En caso de haber ganado,los rojiblancos pudieron ascender hasta el tercer lugar, pero tras el descalabro están en el octavo puesto, aunque resta un partido a esta Jornada 5 que se disputará en el mes de marzo entre Rayados de Monterrey y Bravos de Juárez, por lo que para esa fecha las posiciones ya habrán cambiado de manera radical.

El Rebaño Sagrado llega a este fin de semana con la única misión de sacar los tres puntos para no perder la fuerza que ha tomado en este inicio de campaña, pues La Fiera está por debajo de los rojiblancos con apenas cinco unidades en el puesto 13, es decir, los pupilos de Marcelo Leaño llegan en mejor forma y como favoritos para obtener un triunfo que seria oro molido para su proyecto.

Al arranque de esta Fecha 6 los tapatíos están ubicados entre los lugares que reparten un puesto para el Repechaje con los mismo siete puntos que tenían antes de perder la semana anterior. Por ello es de vital importancia sacar la victoria frente a los Esmeraldas para seguir acercándose a los lugares de honor, con la intención de mantenerse ahí el resto del campeonato para dejar atrás los últimos fracasos.

POS EQUIPO PJ PTS 1 PUEBLA PUEBLA 6 14 2 ATLAS ATLAS 5 11 3 PACHUCA PACHUCA 5 10 4 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 5 10 5 TIGRES UANL TIGRES 5 10 6 PUMAS UNAM PUMAS 5 9 7 TOLUCA TOLUCA 4 9 8 GUADALAJARA GUADALAJARA 5 7 9 JUÁREZ JUÁREZ 5 7 10 NECAXA NECAXA 6 7 11 MAZATLÁN MAZATLÁN 5 6 12 MONTERREY MONTERREY 4 5 13 LEÓN LEÓN 5 5 14 TIJUANA TIJUANA 6 5 15 AMÉRICA AMÉRICA 5 4 16 QUERÉTARO QUERÉTARO 5 3 17 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 5 3 18 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 6 2

Estos son los resultados que se han dado es esta Jornada 6 y los partidos que se celebrarán a lo largo de fin de semana: Puebla 1-0 Monterrey, FC Juárez 0-0 Santos Laguna, Tijuana 1-1 Necaxa, Querétaro vs. Mazatlán, Tigres vs. San Luis, León vs. Chivas, América vs. Pachuca, Toluca vs. Cruz Azul y Atlas vs. Pumas.