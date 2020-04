Toño Rodríguez explica al detalle cómo logró su increíble gol para la victoria de Chivas de Guadalajara sobre Veracruz en el Apertura 2019 de la Liga MX

José Antonio Rodríguez, portero de las Chivas de Guadalajara, sostuvo una divertida entrevista con la cadena TUDN, en la que explicó paso a paso y al detalle cómo logró su increíble gol de arco a arco que selló la victoria sobre Veracruz en la última fecha del pasado Torneo de Apertura 2019 de la Liga MX y señaló que la decisión de no dejar salir la pelota le ayudó a decidirse a conseguir la espectacular anotación.

El guardameta titular del Rebaño Sagrado, durante su platica vía Skype por la cuarentena en Jalisco con el programa República Deportiva que transmite TUDN, inició la reconstrucción del insólito tanto e inició: "Les cuento el gol tal cual como fue, mucha gente me lo ha preguntado, es un centro al minuto 93 -el arbitro había agregado cuatro minutos- ibamos ganando 2-1, en ese momento agarro el balón, yo lo que pienso es: déjala salir". Agregó que recapacita y "no la dejo salir, porque hay una disputa entre César Huerta y estaba Sebastián Jurado. Cae la bola, la agarro y si te fijas a la hora que yo caigo, yo giro como cucaracha, no hago una respuesta normal de arquero, porque yo dije: la agarro, me quedo aquí, mato el tiempo, saco a la gente, festejo, ganamos el partido y todos contentos".

Toño festejó su gol de arco a arco frente a Veracruz

"Toño" Rodríguez rememora paso a paso la jugada y reconoció que "en cuanto toco el suelo, recuerdo que tengo a Sebastián Jurado en el área. Entonces, giro rápido para ver qué opciones tengo: Alexis Vega me pica por el lado izquierdo, pero tiene una marca, dejó de ser opción mia y si se fijan, César Huerta me arranca en todo el centro, pero estaba siendo marcado por Sebastián Jurado".

El arquero rojiblanco continuó por video conferencia la reconstrucción del espectacular gol a Veracruz y refirió que "llego a la línea del área y dentro de mis sueños locos, una vez dije: bueno, imagínate lo que será meter un gol de portería a portería. Me paro en la raya, veo al último defensa y no está haciendo contacto visual conmigo, entonces digo: Bueno Toño, si le pego y la pongo en el semi circulo del área, puedo hacer el gol" y argumentó que "de hecho, el despeje que hice, me quede un poco corto a lo que yo quería, quería ponerla justo en el semi circulo, me quedé un metro corto, pero dije: prefiero meterle precisión a potencia y cuando hago el despeje, siento que le pego bien, Uno sabe cuando hace una buen contacto con el balón".

El portero de Chivas prosiguió y definió que "veo salir la bola, veo que el defensa de Veracruz estaba perfilado como un jardinero de béisbol y digo: hijole, me quedé corto, ni modo. Cuando cambia su paso para correr y empieza a hacerlo y le da la espalda al balón, desesperado, digo: chanfles, se me hace que sí lo rebasé. Pica la bola y en ese momento yo no tenía la perspectiva de la televisión, en la televisión se vio clarito que una vez picó el balón, la bola entró. Yo lo estaba viendo de frente y te lo prometo que decía: por favor, no la saques. Por favor, no la saques. Por favor, no la saques. Entonces pega en la red y digo: sí lo metí (risas)".