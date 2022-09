En todos los equipos hay futbolistas que se enamoran de los colores que defienden, tal es el caso de Fernando Beltrán que siempre manifiesta sus sentimientos por Chivas, por lo que no quita el dedo del renglón y lanzó una promesa para los aficionados rojiblancos para cuando llegue la 13, con la ilusión que sea el próximo mes de octubre.

Además de ser futbolista, el Nene es un empresario que está impulsando el negocio de su familia en Guadalajara que se llama Tlacoyos Beltrán, por lo que el jugador del Guadalajara decidió reiterar su compromiso con el club de tratar de conseguir varios títulos de Liga y recompensar a la afición.

ver también Los 25 goleadores de Chivas en el Clásico Nacional

"Lo he dicho un millón de veces, no me voy a ir del club y no me quiero retirar sin ser campeón y no nada más una vez, 2, 3 o 4, las que Dios me permita ser campeón con este club (…) Decirles que si quedo campeón con Chivas, voy a regalar tlacoyos durante un día. Para que estén atentos”, aseguró en Twitter Spaces.

El mediocampista y capitán del Rebaño dejó en claro que en el vestidor rojiblanco se percibe una vibra muy distinta a la que se vivió en años anteriores, ya que existe unión y confianza, por lo que visualiza cada vez más cerca el objetivo de levantar la copa con el conjunto tapatío.

“En lo que llevo en Primera División y en lo que llevo en el equipo, nunca había sentido al grupo como lo siento ahora, esas sensaciones nunca las había tenido y nunca las había sentido. Me ha tocado pura mala racha y ya estoy cansado, al igual que mis compañeros, de llegar a casa y quedarte con la sensación de que pudimos ganar, pero no se gana.

“Todos esos momentos nos ha formado el carácter a nosotros como equipo y tener esa unión, entender que tenemos que estar juntos para poder sacar los partidos. Esa unión es lo que nos tiene como estamos ahora, con esas ganas de ganar, de triunfar, de querer ser campeones y con esas ganas de transmitir ese amor por el futbol y por la camiseta, por Chivas”, concluyó.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!