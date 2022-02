Uriel Antuna está consciente de que su nivel no fue el esperado con las Chivas de Guadalajara y la mejor manera de reconocerlo es con el buen funcionamiento que ha tenido con Cruz Azul en el inicio del Torneo Clausura2022, donde suma dos goles y dos asistencias en cuatro partidos siendo fundamental para el buen paso del equipo capitalino.

Y es que la dirigencia del Rebaño Sagrado estaba urgida de desprenderse del “Brujo” en el pasado mercado de pases, incluso ya tenía un acuerdo con América en el intercambio por Sebastián Córdoba que al final no se realizó, ya que el futbolista no había cumplido con las expectativas en los dos años que estuvo en la Perla Tapatía con actuaciones en el 2021 que dejaron mucho que desear.

Entonces apareció Cruz Azul y el resto es historia, pues Antuna se ha hecho presente en el marcador en los duelos ante Monterrey y La Fiera, por ello sabe que su nivel está lejos de lo que mostró con Chivas y sus declaraciones al término del encuentro que se celebró en el Nou Camp son la mejor prueba a de ello, ya que considera que siempre ha trabajado para estar en su mejor nivel, aunque no siempre lo ha logrado.

"Estoy contento, feliz de estar acá. Y siempre había estado luchando para estar en mi máximo nivel y si bien no se me habían estado dando bien las cosas, siempre he estado luchando al máximo para estar en ese nivel que a lo mejor quedé a deber en mi equipo anterior".

"Siempre he estado trabajando para estar en mi máximo nivel, si bien es cierto son a veces circunstancias que no se dan las cosas, pero siempre hay que estar trabajando para cuando se dé la oportunidad estar listo", apuntó Antuna en palabras para Fox Sports en una clara muestra de que sabe lo que no pudo cumplir con la camiseta rojiblanca donde se llevó muchas criticas por sus actuaciones fuera de la cancha con el tema de indisicplinas.