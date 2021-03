Vucetich y las veces que ha explotado por la actitud de jugadores de Chivas

El plantel de las Chivas de Guadalajara y el técnico Víctor Manuel Vucetich parece que cada vez se entienden menos, pues han empezado a circular las versiones de que ya no sostienen un relación que apunte hacia los mismos objetivos en el Torneo Guard1anes 2021 y según palabras del propio estratega rojiblanco, todo pudo haber iniciado tras el encuentro contra Querétaro.

Los problemas entre el técnico Víctor Manuel Vucetich y los jugadores del Rebaño Sagrado se han ido agravando con el paso de los encuentros, pero hay un punto de inflexión que se dio en el compromiso donde visitaron a los Gallos Blancos que puso en evidencia el propio timonel rojiblanco en la conferencia de prensa al final del duelo donde terminaron empatados 1-1, sobretodo con las fuertes críticas por la actitud de los futbolistas tapatíos.

“Buscar unas variantes que nos permitan tener más posesión de pelota, opciones que nos den esa posibilidad de mejorar sobretodo la actitud, es algo que no es negociable, debemos ser un equipo que salga a morirse dentro del terreno de juego. Jugamos unos partidos muy buenos, de repente bajamos en los próximos encuentros, no sé a que se pueda deber, pero esto nos permite estar en esa vía”, explicó en su momento Vucetich con un rostro de visible molestia.

Ante Mazatlán el discurso del Rey Midas pareció retomar cierta calma, pues a pesar de que no perdieron, destacó el compromiso de las Chivas en su visita a tierras sinaloenses: "La situación se da de esta forma, el equipo no ha perdido en varios encuentros y nos toca un compromiso fuerte para la afición. Hoy participamos muy bien. Hay una mejoría que nos da confianza para afrontar un Clásico de manera contundente".

No obstante, tras el Clásico Nacional Vucetich se fue con todo contra sus jugadores, pues indicó que estuvieron mal en todo y que no habían mostrado el carácter que requería un partido frente al América, con lo que se empezaron a destapar las versiones de una supuesta mala relación del téccnico con el plantel rojiblanco.

“Fue una exhibición muy mala estamos muy apenados porque no tuvimos el carácter para enfrentar el compromiso de esa forma y en ese sentido bien ganado por el América, presionó bien y creo que nos superó. Es una de las derrotas más dolorosas que he tenido, en el accionar del conjunto estuvimos mal en todo, no hay una forma de decir que nos salvamos, empezando conmigo y desde luego con todo el plantel. Hoy día fue una exhibición muy mala, estamos muy apenados, por lo mal que jugamos ante América”, explicó el Rey Midas.

Corre peligro Vucetich por mala relación con jugadores

El sábado anterior se publicó la información desde ESPN que los elementos de las Chivas ya no tienen confianza en el técnico del Rebaño Sagrado debido a lo rutinarios que son sus entrenamientos y la falta de variantes, por ello no suena descabellado que Vucetich haya intentando, desde hace algunas semanas, hacer que su equipo reaccione criticando la actitud que muestran en la cancha.