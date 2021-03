Los “pecados” de Víctor Manuel Vucetich que tienen a Chivas en crisis en el Guard1anes 2021

Víctor Manuel Vucetich ha sido el centro de muchas críticas por el mal momento que atraviesan las Chivas de Guadalajara, luego de la dolorosa derrota en el Clásico Nacional contra América, donde no sólo fueron goleados, sino que terminaron exhibidos por el acérrimo rival en el Estadio Akron.

Y es que parece que el mal funcionamiento colectivo del Rebaño Sagrado, lejos de corregirse, va empeorando, pues desde el triunfo contra los Pumas de la UNAM en la Fecha 8, no lo logran hilvanar un duelo medianamente aceptable. Por ello te presentamos los pecados del Rey Midas en el Torneo Guard1anes 2021 que tienen al Chivas en el lugar 13 de la tabla general con 12 unidades y corriendo peligro de no calificar ni al Repechaje.

Sin un 11 titular

Hasta la Jornada 11, que fue el duelo frente al América, Vucetich sigue sin encontrar a sus jugadores titulares, ya que salvo dos partidos, en los demás le ha movido a la alineación que inicia los encuentros, por lo que ha sido un constante problema el que no haya un cuadro base.

Poca efectividad en el juego aéreo

A lo largo del Guard1anes 2021 Chivas ha recibido goles en táctica fija de todos los “colores y sabores”, con fallas a la hora de marcar tanto de los defensas como de los mediocampistas y delanteros que bajan a marcar. Por ello que queda claro que no ha habido una corrección en este grave problema que se ha convertido en un Talón de Aquiles para el equipo tapatío, como el propio Vuce lo aceptó tras el Clásico Nacional.

Cambios que nunca dan resultado

No ha habido un solo elemento de cambio que haya mejorado el funcionamiento de las Chivas en el Guard1anes 2021, pues sólo en el encuentro frente a los Pumas de la UNAM, donde obtuvieron la segunda victoria de la campaña, pudieron remontar y fue con jugadores que ya estaban en el 11 titular. De los demás encuentros donde han estado abajo en la pizarra, ningún elemento ha ingresado para revertir la situación, se han alcanzado empates, pero ningún triunfo.

Defensivamente son muy endebles

Víctor Manuel Vucetich ha buscado cómo darle la vuelta a los malos resultados, ha cambiado la defensa en varias ocasiones. Empezó con Hiram Mier y Gilberto Sepúlveda como centrales y con Jesús Sánchez de lateral derecho y Miguel Ponce como lateral izquierdo, pero después fue modificando a la alineación al grado de cambiar al “Chapo” Sánchez por Isaac Brizuela y a Ponce por Alejandro Mayorga. En otro duelo sacó al “Tiba” Sepúlveda y metió a Antonio Briseño en su lugar, pero con la reciente lesión de Mier, no hubo más remedio que volver a alinear al “Tiba”, es así que los cambios son constantes en la zaga del Rebaño Sagrado y la defensa sigue cometiendo muchos errores.

Falta de variantes a la ofensiva

Pese a que la capacidad goleadora de José Juan Macías, quien suma seis goles en el Guard1anes 2021, está más que comprobada, no ha habido nadie que logre ayudarle de manera ofensiva, pues todos los demás elementos de ataque tienen la pólvora mojada. Las anotaciones de Chivas que no han sido de Macías vienen de los mediocampistas o incluso de los defensas como Jesús Sánchez, Alejandro Mayorga y Miguel Ponce, quien ya suma dos goles en la campaña, mientras que Alexis Vega, Uriel Antuna, Isaac Brizuela y Ángel Zaldívar no tienen un solo gol en el certamen.

Aunado a ello, tampoco existe el desequilibro de tres cuartos de cancha hacia el frente, los ataques del Rebaño son muy predecibles. Correr por la banda y mandar servicios al área es lo más recurrente, pero si no es por Macías nadie más remata al arco. Otro de los recursos que ha olvidado Chivas es el disparo de media y larga distancia, pues de esta índole solo el gol de Jesús el “Chapo” Sánchez al León, ha sido el que dio frutos porque lo intentó.