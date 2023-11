En lo que único que se piensa en Chivas es en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2023 cuando enfrente a Pumas en la Liguilla. Por otra parte, este sábado cumpleaños Alexis Vega, por lo que varios referentes del equipo le envían los mejores deseos a casi dos meses de sus indisciplinas.

Sin duda el nivel del extremo Rojiblanco deja mucho que desear debido a que estuvo varios meses lesionado. A su vez, en momentos importantes, como la final ante Tigres y juego contra América, no apareció para guiar al Rebaño Sagrado a una victoria cómoda y segura como se esperaba.

A esto se le suma que cometió una nueva indisciplina en el hotel concentración previo al juego de Toluca. Según diferentes reportes, Alexis Vega junto a Chicote Calderón y Raúl Martínez llevaron adelante una fiesta y fueron encontrados por Veljko Paunovic, quien decidió quitarlos del equipo.

Por otra parte, con el correr de la semanas los diferentes referentes del Guadalajara comenzaron a decir que estaba arrepentido y que era bueno que esté todo el plantel de jugadores juntos para la Liguilla. A su vez, a casi dos meses de lo sucedido en Toluca, los referentes del equipo le enviaron los mejores deseos por su cumpleaños.

Alexis Vega fue saludado por su cumple años. (Foto: Imago7)

“Feliz cumpleaños perrito Alexis Vega. Que la pases chingón y que cumplan muchos más”, le deseó el Chapo. Por su parte, el Pocho Guzmán dijo: “Feliz cumple mi perro. Te deseo lo mejor hoy y siempre en este día tan especial”. A ellos se le sumaron Carlos Cisneros, Isaac Brizuela, Hiram Mier, Raúl Gudiño, entre otros.

Veljko Paunovic habló del momento de Alexis Vega

En diálogos con TUDN, Veljko Paunovic comentó que Alexis Vega no fue el indicado para patear el penal frente a Pumas debido a que no se encontraba en su mejor momento. “En ese momento, sinceramente Alexis no estaba (…) no era el que tenía que ejecutar el penalti. Pero él lo pidió y cuando se me comunicó, yo pensé que había una valentía que había que respetar. Creo que es importante darle al jugador el respaldo y yo tomé ese riesgo“, afirmó el serbioespañol.

Por otro lado, en la misma entrevista, el entrenador Rojiblanco afirmó que el momento del Gru se dará cuando empiece la Liguilla. “Alexis Vega está en una fase en la que las cosas necesitan venir de él. Yo observo, miro y doy un feedback. Pero tiene que venir de él“, señaló el timonel del Guadalajara.