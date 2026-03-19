Las Chivas de Guadalajara protagonizaron una goleada contundente frente a León en el encuentro postergado y correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2026. El Rebaño Sagrado goleó por 5-0 a la Fiera y recuperó el liderato de la Liga MX. El conjunto dirigido por Gabriel Milito parece jugar de memoria sea cual sea el once inicial; todos los que entran aprovechan sus oportunidades y demuestran que están listos para aportar lo suyo al equipo.

La alegría de Brian Gutiérrez tras su primer gol con Chivas

La apertura del marcador estuvo a cargo de Brian Gutiérrez, quien anotó un verdadero golazo desde afuera del área y se quitó las ganas de celebrar su primer tanto con el Rebaño: “Un sueño para mi y para mi familia. Hablé con mi papá antes del juego y le dije que este partido creía que iba a meter gol y se dio”. Además, opinó sobre el momento que viven las Chivas de Milito: “Muy contento, es fácil jugar con estos jugadores, con este plantel. Creo que todos estamos en buenos momentos y se ve el grupo dentro del campo. Ahí estamos en el liderato”, expresó.

Ángel Sepúlveda ya piensa en Monterrey

Otro fichaje que está dando buenos resultados es el del experimentado Ángel Sepúlveda, quien aporta madurez y goles en este gran andar del Rebaño. Sin embargo, el Cuate no se relaja y ya piensa en el próximo juego ante Rayados de Monterrey: “Una cena tranquila porque hay que estar listo mañana para entrenar. El viernes hacer el viaje y dar un buen partido allá que no va a ser nada sencillo independientemente que el equipo local no esté pasando bien. Están de locales y siempre van a ser difíciles”, advirtió.

Chivas ya piensa en la renovación de Milito

En Guadalajara todos están encantados con el trabajo que está llevando a cabo Gabriel Milito, tal es así que la directiva ya trabaja en la futura renovación de contrato. “El proyecto de Guadalajara marcha muy bien en todos los aspectos. Hacía mucho que la directiva de Chivas no tenía un proceso tan limpio en la forma de entenderse, en el dialogo tan claro y que las ideas van por una sola línea”, explicó el periodista Alejandro Ramírez. Es por esto que “han tenido algunas pláticas informales para poder aterrizar el tema de cuándo es el momento ideal, pase lo que pase este torneo, de sentarse para hacer una extensión de contrato”.

Abucheos para Fernando Beltrán

La visita de León al Estadio Akron también marcó el reencuentro de Fernando Beltrán con la afición rojiblanca. El Nene supo ser primero un jugador muy querido y luego dividió aguas, pero viendo su actualidad con León y el gran momento que atraviesa el Guadalajara, los fanáticos se echaron en su contra y lo llenaron de abucheos apenas ingresó y cada vez que entró en contacto con el balón.