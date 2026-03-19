Chivas viene de lograr una contundente victoria ante León por el pendiente de la jornada 9 del Clausura 2026. Tras la victoria y regresar a la cima de la tabla general, Gabriel Milito se mostró conforme con el partido, pero señaló que lo que él pretende para lograr el objetivo, que es ser campeón, es ser un equipo sostenible.

No hay dudas de que el Guadalajara hoy compite y que si quiere ser campeón debe estar a la altura de las circunstancias ante rivales de peso como Cruz Azul y Toluca. Las dos derrotas en el certamen nacional tienen en común que por errores propios se perdieron seis puntos consecutivos ante plantillas que son candidatas al título.

Hoy Chivas cumplió debido a que no solo superó a León, sino que también goleó para volver a ser líder de la tabla general de posiciones. En conferencia de prensa, Gabriel Milito se mostró conforme, pero marcó que el liderato es anecdótico porque lo que busca qué es sostenga su nivel futbolístico.

Gabriel Milito quiere que Chivas sostenga su nivel de juego. (Foto: IMAGO7)

“Trabajamos para ganar y el ganar te da puntos y si eso te sirve para estar entre los primeros lugares, fenomenal. Terminar primero no te da título, si es importante por el valor que tiene definir en casa y tener la ventaja deportiva en el resultado. Lo que más interesa es que el equipo tenga este comportamiento, sostenga este nivel futbolístico y lo otro llegará consecuencia de eso. Me quedo con la manera en lo que vamos consiguiendo. No es que ganamos por casualidad”, comentó.

En la misma sintonía el entrenador argentino se mostró contento con que se haya goleado, pero señaló que lo importante es ver que quien ingresa no cambia el rendimiento del equipo. “Es importante marcar goles, pero es importante que juegue quien juegue el rendimiento no se altere y yo confío en este plantel. Sé que para la instancia final, teniendo un mundial por delante, habrá jugadores que no podremos contar con ellos, pero también confío en los que se quedan para poder jugar en esas instancias. Mi confianza siempre va a estar con este grupo de jugadores. Eso es producto del convencimiento y del gran plantel que tenemos. No alcanza solo con trabajo, hay que tener calidad y en todo el plantel. En todo el grupo hay calidad. Creo mucho en ellos, confío mucho en ellos, pero con humildad seguiremos”, comentó.

Hugo Camberos ingresó en el segundo tiempo y marcó el 5-0 de Chivas ante León. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “Cuando uno está convencido de lo que pretende es más fácil convencerlos. Como los convenzo no solo alcanza. Si es necesaria, pero después está pasar por el acierto, pasar por el error. Como no me gusta imponer las cosas, sino convencer al jugador de jugar de otra manera. El gran desafío es sostenerlo. Todo está muy lindo, pero el objetivo está claro y hay un camino muy largo por delante que no será sencillo, todo lo contrario y lo tenemos claro. Por eso hay que seguir trabajando, seguir evolucionando, no conformarnos. De eso se trata la competencia y de eso se trata el futbol”, cerró.

¿A qué hora se juega Rayados de Monterrey vs. Chivas?

El partido de Chivas ante Rayados de Monterrey se disputará el próximo sábado a las 19:00 del Centro de México en el Gigante de Acero. El encuentro se podrá ver por Canal 2, TUDN y VIX en territorio mexicano, mientras que en Estados Unidos podrá seguirse solamente por VIX.