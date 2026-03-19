Chivas atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos del torneo, con un plantel que ha elevado su nivel de forma colectiva e individual. Gran parte de este mérito recae en Gabriel Milito, quien ha sabido potenciar a sus jugadores, incluso adaptándolos a nuevas posiciones para maximizar su rendimiento. Este escenario le ha generado un “problema feliz”: tiene múltiples opciones de alto nivel y debe decidir quiénes ven acción en cada partido.

Dentro de ese contexto, Hugo Camberos se ha convertido en uno de los futbolistas que más está presionando para tener minutos. Aunque en el Clausura 2026 apenas ha participado en cuatro encuentros y siempre desde el banquillo, su impacto en el terreno de juego ha ido en aumento, al grado de que ante León cerró la goleada con el tanto que significó el 5-0, dejando claro su momento.

Su camino no ha sido sencillo. Camberos debutó en la Jornada 1 ante Pachuca con apenas 10 minutos y posteriormente pasó varios partidos sin actividad, hasta que reapareció frente a Cruz Azul, donde firmó una actuación destacada e incluso estrelló un balón en el travesaño. Ahora, tras su gol más reciente, vuelve a levantar la mano para tener más protagonismo, aunque todo apunta a que su explosión definitiva podría llegar en la Liguilla.

Y es que la fase final traerá consigo un reto adicional para el Guadalajara. Las posibles convocatorias a la Selección Mexicana dejarían huecos importantes en el equipo, abriendo oportunidades para jugadores como Camberos. Además, Milito ya lo ha probado como carrilero por derecha, posición que normalmente ocupa Richard Ledezma, uno de los principales candidatos a ir al Mundial, lo que podría convertirlo en una pieza clave en ese tramo decisivo.

Cada partido de Hugo Camberos en el Clausura 2026 ha sido mejor que el anterior

El crecimiento del canterano también se refleja en los números. Sus calificaciones han ido en aumento cada vez que pisa la cancha, pasando de 6.3 ante Pachuca a 6.5 contra Cruz Azul y 6.8 frente a Toluca. Finalmente, su actuación ante León fue evaluada con un destacado 7.7, una cifra alta considerando que solo disputó 19 minutos, pero fue determinante con su gol, confirmando su gran momento.