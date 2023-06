La cúpula directiva del Grupo Pachuca apareció este lunes ante los medios de comunicación para desmentir por completo cualquier oferta de las Chivas de Guadalajara por el mediocampista Luis Chávez en este mercado de pases para el Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Sí, así como hicieron al inicio de las negociaciones por Víctor Guzmán y terminó en el redil.

El Rebaño Sagrado volvió este lunes a las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para reportar a los exámenes médicos y pruebas físicas, que marcaron el inicio de una fugaz pretemporada con miras al Apertura 2023, que arranca el lunes 3 de julio.

Jesús Martínez Patiño, presidente del Grupo Pachuca, atendió a los medios para dejar en claro la intención del emporio hidalguense con el volante Luis Chávez, tras afirmar que su deseo es: “Que se vaya a a Europa. Ha sido un muchacho que la verdad mis respetos, porque ha tenido una convicción, a pesar de que le dieron un contrato impresionante y a pesar que a nosotros también nos pagaron un dineral, apoyamos al muchacho y queremos que este en Europa“.

El dirigente agregó que “acabo de estar justamente en contacto con Denis (te Kloese) del Feyenoord, tenemos también el convenio con el Ajax y también tengo una llamada pendiente con mi amigo el señor (Carlos) Mouriño del Celta, entonces, estamos moviéndonos por todos lados para cumplir el sueño del muchacho“. Así dejó en claro Martínez Patiño que Chivas no será el destino de Chávez.

Pachuca no tiene oferta de Chivas por Chávez

Armando Martínez, presidente de los Tuzos, platicó sobre el mercado del Pachuca y reconoció que “de Kevin (Álvarez) van avanzadas las pláticas, pronto sabrán ya las noticias“. Añadió que “de Luis (Chávez) y de Chiquito (Érick Sánchez) no he tenido ninguna notificación, ninguna oferta todavía“.

El mandamás del club Pachuca aseveró que “Luis (Chávez) tiene muy claro que quiere ir a jugar al extranjero; entonces, todas las ofertas que nos puedan llegar tendremos que decírselas a él, para apoyarlo y ver qué decisión toma, pero ahorita se ha hablado mucho de Chivas. Llevamos una magnífica relación con Chivas y una comunicación excelente y yo no tengo ninguna noticia de Chivas que este interesado en Luis Chávez y de Chiquito, bueno, me supongo que muchos equipos quisieran tener a cualquiera de esos tres, que son grandes jugadores, pero formalmente no me ha llegado ninguna oferta“. Quizás sea cierto, pero cabe recordar que apenas en diciembre se decía lo mismo de Víctor Guzmán…