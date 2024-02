Aunque no jugó ante Juárez, JJ Macías fue criticado en pleno partido por esta razón

José Juan Macías ha tenido dos años complicados al estar alejado de las canchas por lesiones de gravedad. Sin embargo, en este Clausura 2024 de la Liga MX había regresado como titular bajo las órdenes de Fernando Gago, hasta que nuevos problemas musculares lo volvieron a alejar del campo, por lo que ha tenido que mirar los juegos de las Chivas a la distancia.

El delantero fue titular en las primeras tres jornadas, donde mostró que aún le faltaba ritmo futbolístico, pero repentinamente, dejó de formar parte no sólo del equipo titular, sino también de las convocatorias. Muchos especularon con que se trataba de una recaída de su lesión, aunque el propio jugador desmintió aquello y aseguró que sólo estaba administrando las cargas por precaución.

Recién el fin de semana, más concretamente el pasado sábado 10 de febrero durante el duelo entre Chivas y FC Juárez celebrado en el Estadio Akron, JJ Macías apareció para brindar apoyo a sus compañeros. Antes del enfrentamiento, estuvo presente a nivel de cancha, donde saludó al cuerpo técnico y al resto del plantel. Pero tan pronto se aproximó la hora del silbatazo inicial, se alejó de la cancha.

¿Por qué criticaron en redes sociales a Macías?

Minutos más tarde, ya con el partido comenzado, las cámaras de televisión mostraron al delantero de fugaz paso por Getafe, en un palco mientras miraba con atención el juego. Pero de pronto, ya en el segundo tiempo, la toma lo cachó en pleno bostezo. El delantero de 24 años fue inmediatamente criticado en redes sociales ya que parecía aburrido tras haber bostezado.

Hasta el momento, no se tiene fecha para su regreso. Se sabe que presenta una sobrecarga muscular en la pantorrilla, en la que ha trabajado los últimos días, pero su ausencia no tendría que ver con la lesión en la rodilla, sino producto de la inactividad tras dos años sin jugar, lo que le resintió en la zona muscular de la pantorrilla y se sobrecargó.

Exjugadores le aconsejan

Recién el exdirector deportivo de Guadalajara, Juan Francisco Palencia, sugirió al atacante que no se precipite a la hora de volver a la acción, pues esta podría haber sido la razón por la que anteriormente recayó.

“JJ Macías me parece que es un chico que no lo ha acompañado bien el estar sano, estar al 100%. No sé qué tipo de terapia lleva pero la rehabilitación al apresurarse, puede ser que al apresurarse se esté perdiendo una buen parte de su vida deportiva, ojo, porque creo que tiene una edad en la que debería estarla rompiendo, debería estar jugado y marcando goles”, dijo el también exdelantero de Chivas en su faceta como comentarista en FOX Deportes.

“Me parece que el apresurarse también le puede estar pagando la factura de no poder participar y la verdad es que si tú tienes a JJ y Chicharito este equipo puede cambiar su cara, pero la realidad es que no los tienes y es preocupante porque son dos jugadores que son importantes, el JJ podría llegar a selección— haciéndome ilusiones— y Chicharito puede ayudar mucho a Chivas a la hora de marcar goles y ser más competitivo. Entonces sí creo que los chicos tienen buen trabajo pero habrá que verlos contra equipos más poderosos de lo que hemos visto”, abundó.