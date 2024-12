El regreso de Chicharito Hernández a Chivas sigue generando debates y críticas. En esta ocasión, fue Carlos Reinoso, referente histórico del América, quien en el programa Línea de 4 de TUDN no se guardó nada al referirse al desempeño del delantero rojiblanco. Para el chileno, el retorno de Chicharito ha sido un “fracasote”, marcado más por las expectativas incumplidas que por sus aportes en el campo de juego.

“Lo conocí siendo un chavito, extraordinario niño, extraordinario profesional. Pero este regreso a Chivas después de Los Ángeles cambió todo. Antes de irse a la MLS hubiera vuelto a Guadalajara en mejor momento futbolístico, pero ni ha jugado. Fue un fracasote”, declaró Reinoso, en un análisis que rápidamente generó repercusión en redes sociales y en la propia mesa de especialistas.

Además, Reinoso no dudó en ser contundente al evaluar el rendimiento actual del delantero: “De momento es un fracaso, hasta hoy no hay otro matiz. No hay otra palabra en la cual se pueda englobar lo que está haciendo Javier Hernández por lo que es para la historia de Chivas y de México, pero para Chivas particularmente es una de sus últimas joyas de la cantera”, concluyó.

Crece la presión sobre Chicharito Hernández

El descontento con Chicharito no se limita a la crítica mediática. En los últimos días, su participación activa en la Kings League, en lugar de enfocarse plenamente en su compromiso con el equipo, desató comentarios negativos en redes sociales. Esto se suma a su bajo rendimiento: apenas convirtió un gol desde su regreso al Rebaño.

La tensión llegó a un nuevo nivel en el Clásico Tapatío contra Atlas, por la Copa Pacífica, cuando Chicharito fue recibido con abucheos al ingresar al campo. Para muchos, esto es un reflejo de la creciente presión sobre el histórico delantero, quien está obligado a revertir su situación para recuperar la confianza de los aficionados.

El regreso de Chicharito a Chivas: más ausencias que partidos disputados

Los números hablan por sí sólo y demuestran que Chicharito pudo aportar muy poco desde que volvió a la Liga MX. Apenas un gol y una asistencia en 17 partidos disputados, esto sumado a que se perdió 19 partidos por lesión; es decir, en este año estuvo más tiempo fuera de las canchas que a disposición para ser elegible.