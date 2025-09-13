Las Chivas de Guadalajara Femenil se miden al América en un partido correspondiente Torneo Apertura 2025 dentro de la Jornada 11, donde las rojiblancas tratarán de recuperar su mejor versión en el partido más importante de la campaña regular que se celebrará en la capital del país.

El Rebaño Sagrado viene de vencer a Léon como visitante, en lo que fue una inyección de ánimo debido a que tenían seis partidos con un solo triunfo, antes del encuentro frente a las Esmeraldas, por lo cual un buen resultado contra las Águilas serviría para confirmar un repunte.

Chivas Femenil va por el trunfo. Foto: Imago7/ Jair Terán

Chivas Femenil vs. América: Dónde ver EN VIVO el Clásico Nacional

El partido entre Chivas Femenil y América se llevará acabo este domingo 14 de septiembre del 2025 en el Estadio Ciudad de los Deportes que se ubica al sur de la capital mexicana. El duelo tiene pactado su inicio en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro del país.

La buena noticia para la afición que no se pueda dar cita en el inmueble de la Colonia Nochebuena es que este importante partido se podrá seguir en vivo y gratis por TV abierta en Televisa Canal de las Estrellas para todo México y algunos lugares de Estados Unidos. Te recordamos que en Rebaño Pasión tendremos todos los detalles.

Alineación probable de Chivas Femenil vs. América

Luego del triunfo frente a las panzas verdes, las rojiblancas tal parece que no harán muchos cambios y de acuerdo a lo que trabajó el entrenador Antonio Contreras en la semana, así saltarían a la cancha: 12 Blanca Félix 15 Isabela Esquivias, 3 Damaris Godínez, 7 Casandra Montero, 17 Natalia Villarreal; 19 Daniela Delgado, 11 Yamile Franco, 22 Denise Castro (10 Adriana Iturbide al 85’); 8 Carolina Jaramillo, 30 Viridiana Salazar y 24 Alicia Cervantes.