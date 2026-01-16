Chivas se reporta listo para regresar a la actividad en este Clausura 2026 ahora recibiendo en la cancha del Estadio Akron al Querétaro, en un duelo en el que los rojiblancos desean hacer valer la localía para quedarse con tres puntos y cerrar la semana perfecta en la Liga MX.

El Rebaño marcha con paso perfecto en el torneo local y sin recibir gol, por lo que desean mantener esta tendencia contra los Gallos Blancos para irse al parón en el balompié nacional en la parte alta de la tabla de posiciones, misma que está peleando con Toluca que también presume dos victorias en mismo número de partidos.

El Guadalajara no puede caer en excesos de confianza, ya que hay que recordar que el semestre anterior la escuadra tapatía presumía una racha de triunfos, misma que fue cortada al caer frente a los emplumados, por lo que deberán recordar aquella lección de apenas hace unos meses.

¿Cuándo y dónde se juega el Chivas vs. Querétaro por el Clausura 2026?

El choque entre rojiblancos y negriazules se llevará a cabo este sábado 17 de enero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está pactado a iniciar en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Querétaro?

Debido a que el Guadalajara es el local para este compromiso contra los Gallos Blancos, el duelo será transmitido en exclusiva para México por la señal de Amazon Prime, mientras que para Estados Unidos será por Telemundo Deportes. Sin embargo, recuerda que en Rebaño Pasión te presentaremos lo más importante del duelo.