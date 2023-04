El Club Guadalajara podrá resarcir sus errores del Clásico Nacional cuando este sábado 1 de abril visiten al Atlas en un duelo correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Clausura 2023 que se disputará en el Estadio Jalisco dentro de una edición más del Clásico Tapatío que ha originado todo tipo de comentarios a lo largo de la semana en la Perla de Occidente.

Para el Rebaño Sagrado quedó atrás la amargura por el doloroso descalabro contra América y ahora es una buena oportunidad de limpiar esa mala imagen que dejaron en el Estadio Akron con su segundo rival más importante en el Clásico más añejo del futbol mexicano, para el cual jugadores de ambos equipos manifestaron animadversión deportiva por el equipo contrario, como Fernando Beltrán, quien les recordó a los zorros qué equipo tiene más títulos.

En este sentido, el entrenador Veljko Paunović no tendrá equipo completo para este importante compromiso, pues hay elementos que no podrán ver actividad por diversas razones, no obstante, contará con el regreso al 100% de Alexis Vega, quien pinta para ser titular y de Isaac Brizuela, otro de los jugadores que sufrió problemas físicos desde el arranque de la campaña y apenas podrá ver actividad, si es que así lo considera el técnico serbio.

Las ausencias de Chivas para el Clásico Tapatío

Para el Clásico Tapatío en su edición 166, Guadalajara no contará con los servicios de Víctor el Pocho Guzmán, quien en el partido contra las Águilas se fue expulsado al reclamarle al silbante cuando el partido ya había terminado, por ello recibo un duelo de castigo y se perderá otro de los juegos más importantes de los rojiblancos en el presente certamen, donde es imperativo sacar los tres puntos para seguir aspirando a la clasificación directa a la Liguilla.

El otro jugador que tampoco puede ver acción es José Juan Macías, quien fue operado en febrero pasado de la rodilla derecha por segunda ocasión en menos de un año y no volverá a las canchas al menos hasta octubre o noviembre, por ello sigue con sus trabajos de rehabilitación. Al inicio de la semana JJ estuvo involucrado en un aparatoso accidente vial en la ciudad de Guadalajara pero por fortuna todo quedó en daños materiales.

