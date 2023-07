El panorama de Rodolfo Pizarro dio un giro de 180 grados y de no tener ni una propuesta formal para continuar su carrera, está a unas horas de concretar su sueño de jugar en el futbol de Europa porque lo hará junto a Matías Almeyda en el AEK de Grecia y actual campeón de liga que también cuenta con otro exjugador de las Chivas de Guadalajara, Orbelín Pineda.

Desde que se fue del Rebaño Sagrado, The Joker quiere volver a vestirse de rojiblanco, pero un hecho que su relación con Amaury Vergara no es la mejor y estas intenciones se han quedado en simples acercamientos que con el paso del tiempo no han llegado nada, por lo cual los aficionados tal parece que se van a quedar con las ganas.

Con el fichaje del Inter de Miami de Lionel Messi, Sergio Busquets y la intención de convencer a Luis Suárez, la escuadra de la MLS requería de liberar plazas de extranjeros para sus refuerzos y es por ello que llegaron a un acuerdo con Pizarro para rescindir su contrato y darle la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la escuadra que mejor le convenga, en este caso el equipo griego que dirige el Pelado Almeyda.

En sus redes sociales Pizarro publicó un emotivo mensaje de agradecimiento al Inter de Miami con la mira puesta en al país helénico donde se reencontrará con el estratega que lo hizo campeón en Chivas en el 2017, con lo cual queda claro que ese equipo sigue de alguna forma dando frutos en favor de los futbolistas mexicanos, pues Orbelín también levantó el título con Guadalajara.

“Querida familia del Inter Miami, hoy quiero tomar un momento para expresar mi más sincero agradecimiento y reconocimiento por todo el apoyo y cariño que recibí durante mi tiempo en el club. Ha sido un honor representar los colores del Inter Miami y formar parte de esta gran familia. Quiero agradecer a los dueños y a la directiva por darme la oportunidad de formar parte de este proyecto emocionante y por su confianza en mí. También quiero expresar mi gratitud a mis compañeros de equipo, quienes siempre me brindaron su apoyo y me enseñaron mucho tanto dentro como fuera del campo”, fue parte de lo que publicó Pizarro.