En el Estadio Akron, Chivas perdió ante Mazatlán por la jornada 11 del Apertura 2023 de la Liga MX. Por otro lado, tras el fallo de la Federación Mexicana de Futbol sobre la supuesta alineación indebida de los Cañoneros, repasamos la rección de los principales exponentes de la prensa mexicana.

El Guadalajara pasó vergüenza debido a que pudo haber perdido por más de dos goles de diferencia ante los de Sinaloa. A su vez, el hecho de ir a reclamar los puntos a la mesa fue mirado deshonrosamente, ya que los partidos se ganan en el campo de juego.

Por otro lado, luego de que Chivas haya realizado una protesta formal por supuesta alineación indebida de Mazatlán, la FMF se hizo cargo del error y falló a favor de los Cañoneros.

“La Comisión Disciplinaria asumirá un error en el caso de José Joaquín Esquivel y no hay alienación indebida porque el futbolista no estaba castigado oficialmente. Un error de la Comisión Disciplinaria de no llevar el conteo de las tarjetas del futbolista perdiendo la cuenta en el cambio de club. Esquivel fue amonestado dos veces con Necaxa y solamente le contabilizaron las de Mazatlán, por eso le dieron a conocer al equipo que no estaba castigado”, reza el comunicado.

La reacción de la prensa al fallo de la FMF por Chivas vs. Mazatlán

Tras el fallo de la Federación Mexicana de Futbol respecto a la supuesta alineación indebida de Mazatlán ante Chivas, así fue la reacción de las principales caras de la prensa.