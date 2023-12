A pesar de que todavía no hay un anuncio oficial, todas las versiones apuntan a que Fernando Gago será el nuevo entrenador de las Chivas de Guadalajara. El joven estratega argentino, de 37 años, es quien tiene todos los boletos para ser el reemplazo de Veljko Paunovic, quien sorpresivamente dejó su cargo luego de un año al frente del equipo. El Rebaño buscará volver a ser protagonista en el Clausura 2024.

Los reportes señalan que Gago y Chivas ya llegaron a un acuerdo verbal, aunque todavía resta definir qué pasará con el asunto de los auxiliares, pues el argentino trabaja con cuatro personas y el Rebaño, en principio, le permitiría sólo dos acompañantes. Esa discusión fue la que frenó la llegada del argentino al Cruzeiro de Brasil, pero en esta ocasión aseguran que no será impedimento y finalmente ambas partes llegarán a un acuerdo.

En México se sabe poco de la etapa de Fernando Gago como entrenador. Anteriormente, como jugador, sí que brilló con las camisetas de Boca Juniors y Real Madrid, además de pasar por otros equipos como Roma, Valencia y Velez. En lo que respecta a los banquillos, el exmediocampista se inició en Aldosivi de Mar del Plata, un equipo de bajos recursos, antes de dar el salto a Racing Club, donde ganó dos copas nacionales durante su estadía.

Las lesiones marcaron la carrera de Fernando Gago

Principalmente sobre los últimos años de su carrera, Fernando Gago sufrió varias graves lesiones que lo tuvieron mucho tiempo alejado de las canchas. En dos oportunidades, por ejemplo, se cortó el tendón de Aquiles. “Hace 15 años que tengo el dolor ese en los Aquiles. Es por un sobrehueso. Yo jugaba siempre porque me infiltraba. No podía caminar descalzo en la playa del dolor, iba en zapatillas. No tenía solución, me tenía que operar y la operación no me aseguraba quedar bien. Me podía romper hasta caminando”, contó tiempo después.

Gago sale lesionado en un Superclásico ante River: primera de las tres ocasiones en que se le cortó el tendón de Aquiles (Imago)

En otra ocasión, jugando para la Selección Argentina, Gago se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Desconsolado, intentó seguir jugando a pesar del dolor. Tras recuperarse, increíblemente volvió a sufrir el corte del tendón de Aquiles, pero en el pie derecho. Aunque hubo rumores sobre un posible retiro, volvió a jugar con Vélez Sarsfield, donde una vez más, se rompió los ligamentos pero de la rodilla izquierda. Un historial traumático del que logró sobreponerse, pues siempre regresó a las canchas hasta que abandonó el futbol por decisión propia.

La recordada lección de Gago en conferencia de prensa

Ya como entrenador de Racing, el próximo estratega de Chivas le respondió a un periodista por un comentario con el que no coincidió. “No tuve mala suerte, es la forma de verlo. ¿Sabes por qué? Porque a mí me hizo crecer, me hizo ser mejor persona, me hizo volver cinco veces de una lesión, no es mala suerte, fue un crecimiento para mí”, dijo Fernando Gago.

“Vos lo ves como mala suerte, yo no. Está buenísimo el debate y no es contra vos, porque es cómo vemos la situación. Yo no la veo como mala suerte a una lesión. Me dolió, sí, un montón. Volví las cinco, pero nadie dice que volví las cinco, mirá qué diferencia. Estuve más tiempo con mi hijo”, remarcó el argentino respecto a las difíciles situaciones que le tocó atravesar. Un ejemplo de resiliencia y de su personalidad a prueba de balas.