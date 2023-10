La telenovela entre Chivas y Veljko Paunovic han concluido, por lo que el entrenador del Rebaño dejó en claro que permanecerá en el redil; sin embargo, perdió los estribos al ser cuestionado varias veces por el interés del Almería, recordando que permanecerá en Guadalajara hasta el día en el que ya no lo quieran ahí.

“No puedo ir respondiendo a las cosas que yo no controlo, que están fuera de mi control. Les digo cómo me siento y simplemente quiero lo mejor, quiero enfocarme. Me pongo defensivo porque no entiendo por qué me siguen preguntando, ya lo he dicho, está claro o no está claro. No me pregunten más. Estoy aquí, listo. El día que ya no esté aquí es porque no me quieren”, dijo visiblemente molesto el estratega en conferencia de prensa.

Minutos antes, al ser cuestionado sobre la posibilidad de marcharse al futbol español, el timonel del chiverío reiteró que su deseo es permanecer mucho tiempo en la Perla de Occidente y recordó una frase de Fernando Beltrán: “a muerte con ustedes”.

“Yo no me veo obligado a responder, porque creo que demuestro en todo lo que hago que quiero estar aquí. Desde el primer día dije que quiero estar aquí mucho tiempo y quiero ganar aquí. No he hecho nada mal, no puedo responder a lo que se escribe.

Yo, como dijo ‘Caño’ (Fernando Beltrán): ‘A muerte con ustedes’. Voy a darlo todo hasta que me quieran aquí y eso depende de ustedes y el rendimiento del equipo y el rendimiento depende de la unión que hemos logrado tener”, concluyó.