Chivas viene de lograr una importante victoria luego de haber superado por 3-2 a Necaxa en la jornada 13 del Apertura 2024. En medio de la victoria del Rebaño Sagrado, Fernando Beltrán fue noticia no solo por sus declaraciones sobre Fernando Gago, sino porque también dio detalles de cómo de sus tratos con el grupo previo a su salida.

Terminado el encuentro en Zapopan, el mediocampista del Guadalajara tomó el micrófono para dar sus sensaciones luego de remontar el choque contra los Rayos y lanzó munición pesada contra el actual timonel de Boca Juniors. “Más que nada por el tema de cómo se sintió pegado el equipo. El tema que sentimos que no fuimos valorados. Pero, míranos, creo que fue mejor que se fuera; el equipo se ve bien, disfruta dentro del campo y eso es lo más importante. Al final las cosas se nos están dando y eso es bueno”, expresó el Nene en Telemundo.

No hay dudas de que Fernando Gago no solo le mintió a la afición y a la prensa, sino que también a sus propios jugadores debido a que el Nene Beltrán y Antonio Briseño afirmaron que el técnico les dijo que seguía. Sin embargo, a más de dos semanas de lo sucedido, el elemento del Guadalajara contó todo lo que sucedió y cómo le afectó al grupo la repentina salida del argentino.

Beltrán explicó cómo fue la salida del entrenador argentino. (Foto: IMAGO7)

“El tema de Gago sí fue difícil. No hablo del tema nomás mío, sino el tema del equipo porque, pues, el equipo confiaba en él. Dos semanas antes de que empezara toda esta bomba o todo este relajo que se hizo por fuera de que sí, que no, que ya se iba, que estaba cerrado, que esto, que el otro, él había hablado con nosotros antes de irse y había dicho ‘vamos a ser campeones’ y pues, en ese sentido el equipo le respondió en muchas cosas”, explicó Fernando Beltrán en el canal de YouTube All Glory Gaming, por lo que no es casualidad su declaración tras la victoria contra Necaxa.

Y agregó: “En el tema de peso, él era muy estricto con eso. Todos se pusieron en peso, todos se exigieron, nadie se quejaba, todos hacían, todos hacían, todos hacían. Estoy hablando tanto de los que jugaban como los que no jugaban. Todos los que no jugaban, con buena cara a pesar de que no tenían su oportunidad o que a veces no entraban. Detalles que, al final el equipo los supo armar muy bien”.

Por último, señaló que Fernando Gago golpeó al grupo entero porque habían hecho todo para ser campeones. “Yo creo que todos los grupos que me habían tocado, nunca se habían sentido así, como tan entregados al cuerpo técnico. Creo que eso es lo más molesto en sí porque no sentimos nosotros como jugadores que se valoró el trabajo que hicimos y esto es complicado. Nosotros nunca supimos nada”, cerró Fernando Beltrán con un dejo de enojo por todo lo sucedido.