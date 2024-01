Chivas se prepara para jugar contra Toluca por la jornada cuatro del Clausura 2024 de la Liga MX. Por otro lado, afirman que Fernando Gago podría tomar una importante decisión con Cade Cowell de cara al juego contra los Diablos Rojos en el Estadio Akron.

El Rebaño Sagrado dejó buenas sensaciones en los tres encuentros que llevó adelante, pero todavía no logró una victoria. Hasta el momento el equipo Rojiblanco sumó dos puntos de nueve posibles tras igualar ante Santos Laguna y Tijuana tras estar abajo en el marcador, mientras que perdió contra Tigres en un gran partido.

En este contexto, Chivas llega con la necesidad de volver a demostrar un buen nivel de juego y con el claro objetivo de sumar de a tres. Es por esto que Fernando Gago jugaría con equipo muy ofensivo ya que pondría el mejor ataque tiene para enfrentar a Toluca y quedarse con la victoria.

A su vez, dieron a conocer que el entrenador argentino podría tomar una decisión importante para el juego contra los Diablos Rojos. Según lo informado por Fernando Cevallos, Cade Cowell está en óptimas condiciones para comenzar como titular contra el conjunto Escarlata.

“Cade Cowell YA está al 100% físicamente y TODO indica que sería titular con Chivas para enfrentar al Toluca”, informó el periodista de Fox Sports en su cuenta de Twitter. De esta manera, faltaría definir quien sería el reemplazante de José Juan Macías debido a que sería baja por lesión.

Miguel Herrera criticó a Chivas por Cade Cowell

En el día de ayer Miguel Herrera afirmó que Chivas dejó de ser puro mexicano luego de que hayan contratado a Cade Cowell. “Ya no (son puros mexicanos), porque el que llegó no habla español. Yo lo saqué en cinco minutos en el consulado (al pasaporte)“, comenzó el Piojo.

Y agregó: “Nadie que no (sea mexicano), son como los mexicoamericanos que tenemos en Xolos (…) todos hablando en inglés, porque su papá es mexicano, el hijo es mexicano, el nieto es mexicano, no hablan ni español. No estoy criticando al jugador, yo te dije que no son todos mexicanos”.