Fidel Ambriz, mediocampista del Club León, acaba de conquistar la Liga de Campeones de Concacaf 2023 y este martes ya se reveló que es una petición del director técnico Veljko Paunovic para ficharlo como refuerzo de las Chivas de Guadalajara, con miras al Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

El polivalente medio pretendido por el Rebaño Sagrado, de tan solo 20 años de edad e hijo del exentrenador rojiblanco Ignacio Ambriz, se consolidó como titular en la alineación de los Panzas Verdes y recientemente, alzó el primer título internacional de la Fiera, que jugará el Mundial de Clubes de diciembre en Arabia Saudita.

La directiva del Guadalajara buscará persuadir a sus homólogos de León y al joven futbolista para sentarse a platicar. De acuerdo a la información del reportero, Paco Montes, el mediocampista espera quedarse en Guanajuato para disputar el Mundial de Clubes 2023, además de atender su llamado a Selección México Sub23 para los Juegos Centroamericanos y después, consideraría alguna opción de salida a Europa.

El joven mediocampista de León, el día previo a conquistar la Concachampions, refirió a Fox Sports, que “en lo personal, tomo ese llamado a Selección y el estar aquí (Final de Concacaf Liga de Campeones) como un punto de quiebre, que me sirva de impulso para que, a partir de este campeonato, en el que he tenido más minutos jugando, me haga mejor jugador“. Añadió que “lo primero es salir campeones, el primer título internacional, y después podré ver los logros y seguimientos que pueda hacer en lo personal; siempre manteniendo los pies en la tierra, sin quitar el foco de lo que quiero. Sigo consolidándome en Primera, no he logrado nada, falta mucho camino si así lo quiero y eso estará marcado por hasta dónde quiera yo llegar“.

Pedido expreso de Paunovic en Chivas

Fidel Ambriz le habría llenado el ojo al entrenador Veljko Paunovic, quien desea tenerlo en Chivas, en una posición en la que actualmente tiene a Rubén González y Fernando Beltrán, como principales opciones. Un reporte del periodista Rodrigo Camacho para Fox Sports, advirtió que Guadalajara hará un esfuerzo económico por contratar al hijo de Nacho Ambriz. El plan rojblanco sería no tener que soltar futbolistas a cambio, ya que la intención es reforzar el plantel, aunque cualquier panorama parece probable para complacer a Paunovic.