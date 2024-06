El Club Guadalajara tiene en Roberto Alvarado a una de sus cartas fuertes bajo el mando de Fernando Gago para el Torneo Apertura 2024, pero sus cualidades han sido bien observadas por otras escuadras como los Tigres de la UANL que con la llegada de Veljko Paunovic buscan refuerzos.

El Piojo Alvarado se encuentra con la Selección Mexicana que se prepara para la Copa América que arranca el 20 de junio, pero no pierde de vista lo que sucede con las Chivas que están haciendo su Pretemporada en Cancún, hasta donde han llegado las versiones de que interesa a los felinos del norte.

Y no es para menos, Alvarado se ha convertido en un jugador clave desde que llegó al Rebaño Sagrado en el 2021, porque su rendimiento ha ido en aumento claramente, siendo el jugador que en muchas ocasione carga con la responsabilidad ofensiva del equipo.

Alvarado le responde a Tigres por el interes en ficharlo

Aunque no existe un ofrecimiento formal de los universitarios por Alvarado, muchas versiones circulan alrededor de la posibilidad de que Paunovic presione a la directiva para llevarle algunos jugadores de Guadalajara a quienes conoce a la perfección, entre ellos también está Fernando Beltrán.

El Piojo Alvarado va en busca de hacer historia con el Tri. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

“La verdad, lo he visto en redes un montón, ha salido en todos lados, pero la realidad es que estoy enfocado en la Selección en este momento, tratando de disfrutar y la verdad disfruto mucho estando en Chivas”.

“Soy muy feliz en Chivas y para mí hoy no estoy pensando en otra cosa más que estar en Chivas. Después no sé, no hay otra cosa, nadie ha hablado conmigo de Tigres”, fue parte de lo que comentó el Piojo en una entrevista con Mauricio Ymay de ESPN.