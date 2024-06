El atacante de las Chivas de Guadalajara, José Juan Macías tiene muy claro lo que debe suceder si sale del equipo que lo vio nacer como futbolista, esto ante las versiones de que el Santos Laguna lo quiere a como de lugar en este mercado de pases de cara al Torneo Apertura 2024.

El goleador se encuentra con el Rebaño Sagrado realizando la Pretemporada en Cancún, por tal motivo trata de ponerse a punto físicamente ya sea para mantenerse como una opción para el entrenador Fernando Gago o para emigrar cuando la directiva llegue a un acuerdo con otro club.

Pero la realidad es que hay un aspecto que es fundamental para JJ Macías en caso de salir de Chivas y no se trata del dinero o de lo que le pueda ofrecer su siguiente equipo, sino de la regularidad con la que actúe dentro de la cancha, razón por la que aceptaría irse de la escuadra de sus amores.

La condición de JJ Macías para irse de Chivas

Y es que para Macías nada debería ser más importante que jugar, pues con Gago no ha logrado tener esos minutos de actividad que esperaba una vez que se recuperó de sus problemas físicos, pero con la llegada de Javier Hernández y Ricardo Marín sus oportunidades se fueron acabando al grado de que no fue convocado para el final de la campaña ni la Liguilla.

Macías está cerca de tener nuevo equipo. Foto: Imago

“‘Ya tenemos mas de dos semanas de trabajo y no llegan los delanteros. Con el paraguayo Carlos González no pudieron, con Luis Amarilla no pudieron. Quiero a JJ Macías y no ha llegado ninguno’. Ya la gente de Orlegui aceleró con Chivas tratando de apurar la negociación”.

“Están en la parte económica, pero tiene que ir (JJ Macías) a donde juegue porque está en un momento medular de su carrera, necesita jugar, ir a un equipo donde juegue cada ocho días. La meta o no (anote goles) tiene que ser regular para recuperar su nivel. En Guadalajara tiene un buen contrato pero no va a jugar”, fue parte de lo que comentó David Medrano en el Súpergol de Radiograma Jalisco sobre el deseo de Ignacio Ambriz de fichar a JJ Macías.