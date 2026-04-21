Chivas ya tiene asegurado su lugar en la Liguilla del Clausura 2026, aunque todavía queda por definirse la posición exacta en la que terminará y cuáles serán los otros siete equipos que disputarán la Fiesta Grande. En este panorama, la principal incógnita para la afición rojiblanca es conocer quién será el rival en los Cuartos de Final, un escenario que comienza a tomar forma con distintos ejercicios de predicción.

Hace apenas una semana, el periodista Omar Villarreal realizó una simulación del cierre del torneo, pero ahora repitió el ejercicio con resultados actualizados y apoyado por la inteligencia artificial Grok, buscando aumentar la precisión del pronóstico. El resultado fue llamativo, ya que la proyección indica que Chivas terminaría como líder del torneo y que habría Clásico Tapatío en la Liguilla, un escenario que de inmediato generó expectativa entre los aficionados.

De acuerdo con esta simulación, el Atlas sería el rival más probable del Guadalajara en los Cuartos de Final, con el Rebaño Sagrado finalizando en el primer lugar de la Tabla General y los Zorros clasificando en la octava posición. Bajo este escenario, el Atlas alcanzaría la Liguilla con alrededor de 24 puntos, colocándose como el último invitado y provocando un duelo de alto voltaje desde la primera ronda.

Además, la proyección realizada con inteligencia artificial también arrojó un dato muy alentador para el entorno rojiblanco, pues predijo que Chivas ganaría sus dos partidos restantes del torneo regular, primero ante Necaxa y posteriormente frente a Xolos. De cumplirse ese pronóstico, el Guadalajara alcanzaría los 40 puntos, cifra que rompería un récord institucional y que representa uno de los objetivos más importantes para Gabriel Milito en este cierre de torneo.

El América también sería un rival muy probable para Chivas en los Cuartos de Final

Aunque el escenario principal apunta a un Clásico Tapatío, el América también aparece como un rival altamente probable para el Guadalajara dentro de esta simulación. En el ejercicio, las Águilas terminarían en el séptimo lugar de la Tabla General y se enfrentarían al Pachuca, pero quedarían empatadas en puntos con el Atlas, siendo superadas únicamente por la diferencia de goles, por lo que no se descarta que los resultados reales modifiquen el panorama y terminen colocando un Clásico Nacional como primer obstáculo para Chivas.