Chivas ya tiene asegurado su lugar en la Liguilla y durante las próximas tres jornadas únicamente quedará por definirse la posición final en la que terminará el equipo, así como el rival que enfrentará en los Cuartos de Final. El Guadalajara tiene argumentos suficientes para pensar en cerrar como líder del torneo, pero una reciente predicción encendió las alarmas al señalar a un rival que preocupa a más de un aficionado.

El periodista Omar Villarreal, mejor conocido como Villa Villa, realizó más de 100 simulaciones de las últimas tres jornadas de la Liga MX, con el objetivo de proyectar la posición final del Guadalajara en la fase regular. En el 60% de los escenarios analizados, Chivas lograba mantenerse en la cima de la tabla, lo que confirma el buen torneo que ha tenido el equipo hasta ahora.

Sin embargo, la verdadera preocupación surgió al revisar a los posibles rivales, pues en una quinta parte de las simulaciones el adversario que aparecía para los Cuartos de Final era Tigres, justamente el equipo que recientemente goleó al Guadalajara por marcador de 4-1. Además, los rojiblancos acumulan ya tres años sin poder derrotar a los felinos, especialmente cuando juegan en su estadio, lo que vuelve este posible cruce aún más delicado.

Si bien el Guadalajara se mantiene como líder y ha mostrado un nivel superior al de la mayoría de los equipos del torneo, las derrotas ante Cruz Azul, Toluca y Tigres dejaron dudas sobre la respuesta del equipo ante rivales directos al título, una situación que incluso el propio Gabriel Milito ha reconocido públicamente, aceptando que en esos partidos el equipo no logró mostrar su mejor versión.

Los otros posibles rivales de Chivas en la Liguilla según la simulación de Villa Villa

Aunque Tigres aparece como el rival más probable en estas simulaciones, también existen otros escenarios en los que Chivas podría enfrentarse a equipos como Tijuana, América, León o Atlas. De estos posibles adversarios, el Guadalajara ya logró vencer a tres durante la temporada regular, mientras que uno de esos duelos aún está pendiente y será justamente con el que cerrará la fase regular, por lo que ese partido podría ser clave para anticipar lo que venga en la Liguilla.