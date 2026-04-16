Chivas recibirá al Puebla este sábado en el Estadio Akron en un partido que luce clave para mantenerse como líder del torneo, algo de enorme importancia si se considera que solamente quedan tres jornadas por disputarse en la fase regular. El cierre del campeonato exige máxima concentración, pues cualquier tropiezo podría cambiar por completo el panorama rumbo a la Liguilla.

Aunque el Rebaño Sagrado parte como amplio favorito para llevarse el encuentro, no puede caer en excesos de confianza, especialmente porque una victoria ante La Franja representaría la posibilidad de alcanzar un logro histórico que el equipo ha venido persiguiendo desde hace varias jornadas y que hasta ahora se ha quedado a las puertas de concretarse.

Puebla ha complicado a varios equipos este torneo.

De momento, Chivas suma 10 triunfos en el Clausura 2026 y busca alcanzar la victoria número 11, una marca que sería histórica para la institución en torneos cortos. El máximo registro que ha conseguido el club en este formato es precisamente de 10 victorias, por lo que romper ese récord significaría confirmar el gran torneo que ha construido el equipo de Gabriel Milito.

El Guadalajara ya había tenido la oportunidad de conseguir este logro en los partidos ante Pumas y Tigres, sin embargo, en esos encuentros solo lograron un empate y posteriormente sufrieron una derrota, retrasando la posibilidad de hacer historia. Por ello, el duelo ante Puebla representa una nueva oportunidad para dar un golpe de autoridad y volver a sumar tres puntos, especialmente jugando frente a su afición.

Chivas llegaría a 11 triunfos y 34 puntos en la Tabla General, muy cerca del liderato

Actualmente, Chivas se mantiene como líder del Clausura 2026, pero el objetivo del equipo es cerrar el torneo en esa misma posición para asegurar ventajas en la Liguilla. Para lograrlo, la única fórmula es ganar los partidos restantes, comenzando con el duelo ante Puebla y continuando con los compromisos frente a Necaxa y Xolos de Tijuana, encuentros que podrían definir el cierre perfecto de la fase regular.