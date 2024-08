El defensor de las Chivas de Guadalajara, Jesús Sánchez está en los últimos meses de su carrera como futbolista profesional, así lo dejó entrever en los días recientes cuando se presentó un Clásico Nacional en Estados Unidos para la Fecha FIFA de octubre, donde el Chapo afirmó que su sueño es colgar lo botines siendo únicamente rojiblanco.

Con 14 años como profesional, Jesús Sánchez solo ha portado la camiseta del equipo de sus amores, por lo cual reconoció que sería un orgullo irse del futbol profesional sin haber jugado en otra escuadra, ya que su contrato termina en diciembre del 2024 y no hay ningún indicio de que la directiva pretenda renovarlo, al menos por ahora.

“La verdad me siento orgulloso, un privilegiado sin ninguna duda, pocos jugadores hoy en día tiene la oportunidad de permanecer tantos años en un club y yo puedo decir que soy de esos pocos jugadores, me siento muy feliz, he tratado de que mi carrera sea buena obviamente con momentos buenos y no tan buenos, pero siempre tratando de dar lo mejor de mí, feliz por esa parte y ojalá se pueda cerrar todo un ciclo en un solo club y que mejor club que el Guadalajara”, fue parte de lo que explicó el Chapo en la presentación del encuentro frente al América.

A lo que se dedicará el Chapo Sánchez cuando se retire de Chivas

El zaguero de Guadalajara puso una clínica de rehabilitación y rendimiento deportivo junto al kinesiólogo Cristopher Torrejón en la Ciudad de Guadalajara y será este 19 de agosto cuando tenga su apertura, aunque en una publicación que subió el Chapo Sánchez a su cuenta de Instagram deja entrever que será reapertura por remodelación.

“¡Dynamis SportsLab tiene un nuevo hogar, y te invitamos a ser parte de esta evolución! Asiste a nuestra apertura / Open House este lunes 19 de agosto y conoce de la mano de nuestros expertos por qué nuestras nuevas instalaciones están listas para llevarte más lejos, más rápido y más fuerte. Te esperamos en Rafael Sanzio #634 Arcos Guadalupe, Zapopan Jal. Plaza VD Galerías piso 2 L-R04 ¿Estás listo para el desafío? Nos vemos ahí”, fue lo que escribió Sánchez en la famosa red social.