Esta claro que las Chivas de Guadalajara son uno de los clubes mexicanos que más jugadores han exportado a Europa, pero no solo para que cumplan el sueño de cruzar el Atlántico, también para que tengan la oportunidad de triunfar, casos hay muchos pero uno de los mejores ejemplos es el de Javier el Chicharito Hernández, quien se fue vendido al Manchester United a petición del mejor técnico de todos los tiempos, Sir Alex Ferguson.

Sin embargo, también está la contraparte de los futbolistas que anhelan encontrar fortuna en el viejo contiene y por varias circunstancias no se ha dado o mejor dicho, la fortuna no les sonrió, como a José Juan Macías, quien tomó la decisión de marcharse en el 2021 al Getafe de España, pero tuvo poca regularidad, además de que su estado físico tampoco contribuyó mucho porque sufrió algunas lesiones musculares.

En entrevista para el podcast La Número 5, el artillero del Rebaño Sagrado confesó que en el futbol mexicano hay muchas dificultades para que los jugadores tengan las facilidades que se requieren para emigrar al extranjero, aunque tampoco especificó si se refería a la dirigencia de Chivas o en general a todos los directivos del balompié azteca, pero dejó claro que eso tampoco será un pretexto para volver a intentarlo.

“En la liga mexicano no es tan fácil salir, sino créeme que a los 19 años hubiera estado en los mejores equipos del mundo, es lo que me toca, y hay que hacer lo mejor con lo que tenemos. La verdad no me arrepiento, aparte que me llevó Michel que es un histórico del Real Madrid, me llevó como su delantero, empecé como titular, no se dieron los resultados”.

“Luego tuve desgarres en la pantorrilla. Después del COVID-19 me llegaron las lesiones, no le echo la culpa a nada, tuvo que ver, estaba pronoSticado. Ya resolvimos eso. La neta la pasé poca madre por todo lo que vivi y aprendí, y en el futuro tengo la ilusión, pero uno ya va con esa madurez de que también está creciendo el futbol en todas partes del mundo”, comentó JJ Macías.