El trago amargo por la Final del Clausura 2023, donde parecía tener el título en el bolsillo, todavía duele a las Chivas de Guadalajara. Sin embargo, en Verde Valle ya trabajan con la ilusión de hacer un buen mercado y volver a ser protagonistas.

Uno de los apuntados como fichaje estelar es el mediocampista de la Selección Mexicana, Erick Gutiérrez, quien apunta a salir del PSV después de varias temporadas en el club. El futbolista ha coquetado con el Rebaño a través de redes sociales, pero su llegada no es nada sencilla ya que todavía tiene contrato vigente.

Sin embargo, lo que sorprendió en las últimas horas, fue que Erick Gutiérrez develó que no es la primera vez que Chivas lo busca: “Tuve la oportunidad de regresar, pero no lo hice por unas cosas que no me gustaron. Una persona que no voy a mencionar, me habló muy raro, me hizo menos. No me gustó eso”, contó en entrevista para TUDN.

De todas formas, Erick Gutiérrez volvió a hablar bien sobre el Rebaño y mantiene la esperanza en la afición, aunque en caso de que exista, podría priorizar una propuesta de Europa: “Chivas, ya lo he dicho anteriormente. Es un club muy grande, muy importante, a cualquier mexicano le gustaría jugar ahí”, afirmó.

Cruz Azul también lo buscó

Más cerca en el tiempo, en uno de los últimos mercados, Erick Gutiérrez quería salir de Ajax en busca de más minutos y recibió una oferta por parte del Cruz Azul. Sin embargo, el entrenador lo llamó para decirle que había rechazado la propuesta porque iba a ser muy tenido en cuenta.