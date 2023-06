El director deportivo de las Chivas de Guadalajara, Fernando Hierro elogió el buen trabajo del entrenador Veljko Paunović por llevar a la escuadra rojiblanca hasta la Gran Final del Torneo Clausura 2023, por lo que adelantó que se analizarán de manera interna los resultados para conocer las mejoras a realizar en el próximo campeonato, lo cual también implica un hecho sin precedentes con los rivales.

El dirigente del Rebaño Sagrado manifestó que su única intención es poder aportar toda su experiencia para que haya un crecimiento en el equipo tapatío y a su vez en el futbol mexicano, por ello tiene en mente una idea que pondrá en marcha la siguiente temporada con la finalidad de fortalecer las relaciones con los demás clubes sin tener que perder la rivalidad dentro de la cancha.

En conferencia de prensa el miércoles pasado, Hierro aseguró que en el futbol ningún equipo debe ser enemigo de Chivas y mucho menos cuando se trata de contribuir para el Fair Play y la manera de conducirse de todos los futbolistas de la Liga MX dentro y fuera de la cancha.

“A partir del año que viene (Apertura 2023) todo el equipo que visite el Akron vamos a mandar una invitación para cenar con ellos como club. Vamos a empezar así, no tenemos que ser enemigos, lo que pasa en la cancha ahí se queda, pero no he venido aquí a pelearme con nadie, ni a buscarme enemigos, somos una institución que entendió que su equipo que hizo lo posible (para ser campeón) y un equipo que felicitó al campeón Tigres y por eso nos quedamos en la cancha”, explicó Hierro en alusión al haber presenciado la celebración de los felinos tras la Final.

“En diciembre nos vemos si es lo que quiere el destino. Yo hablo de involucrar a todos los departamentos del club, pero para las estadísticas ustedes las tiene claras, las estadística para nosotros están para romperlas. Nosotros no llegamos ahí (al título), pero ya no vamos a entrar en eso. La próxima fase es preparanos lo mejor posible y en un mes estaremos otra vez peleando, ¿hasta dónde podremos llegar? Lo dirá el tiempo, no tenemos varita mágica para eso”, agregó el director deportivo de Chivas.