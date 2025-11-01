El Club Deportivo Guadalajara buscará sumar otra victoria en el Torneo Apertura 2025 para seguir aspirando por el último boleto directo a la Liguilla, pero este doningo tendrá una dura prueba en calidad de visitante, pues se estará enfrentando a los Tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo.

Gabriel Milito viene de sufrir una dura baja. No podrá contar por lo que resta del certamen con Diego Campillo, su mejor central, luego de sufrir una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, y todo parece indicar que estará de vuelta a principios del mes de febrero de 2026.

En ese sentido, el once estelar de nuestras Chivas estaría conformado por: Raúl Rangel; Daniel Aguirre, José Castillo, Luis Romo; Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea, Bryan González; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez; Armando González.

Cabe mencionar que dicho encuentro correspondiente a la Fecha 16 del Torneo Apertura 2025 se celebrará este domingo 2 de octubre en la cancha del Estadio Hidalgo, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, el cual será transmitido por Caliente TV.

Cuál es la convocatoria de Chivas para enfrentar al Pachuca?

•⁠ ⁠Raúl Rangel

•⁠ ⁠Oscar Whalley

•⁠ ⁠Miguel Gómez

•⁠ ⁠Alan Mozo

•⁠ ⁠José Castillo

•⁠ ⁠Bryan González

•⁠ ⁠Luis Olivas

•⁠ ⁠Gilberto Sepúlveda

•⁠ ⁠Luis Romo

•⁠ ⁠Rubén González

•⁠ ⁠Erick Gutiérrez

•⁠ ⁠Omar Govea

•⁠ ⁠Daniel Aguirre

•⁠ ⁠Richard Ledezma

•⁠ ⁠Efraín Álvarez

•⁠ ⁠Roberto Alvarado

•⁠ ⁠Santiago Sandoval

•⁠ ⁠Yael Padilla

•⁠ ⁠Hugo Camberos

•⁠ ⁠Isaac Brizuela

•⁠ ⁠Armando González

•⁠ ⁠Javier Hernández

•⁠ ⁠Teun Wilke