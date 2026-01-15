Armando González se convirtió en la gran sensación de Chivas tras conquistar el Campeonato de Goleo en el Apertura 2025, un logro que lo catapultó no solo como referente del Guadalajara, sino también como uno de los delanteros mexicanos más importantes del momento. Luego de iniciar el Clausura 2026 con gol, la ilusión en el entorno rojiblanco es que pueda repetir la hazaña, sumando además argumentos para mantenerse en la pelea por un lugar en el Mundial. Sin embargo, tal como ocurrió el torneo pasado, la competencia promete ser intensa.

Cabe recordar que la Hormiga compartió el título de goleo con Paulinho y Joao Pedro, quienes nuevamente apuntan a ser protagonistas en esta lucha. Incluso, el delantero del Atlético San Luis ya es uno de los líderes de goleo con dos anotaciones en el arranque del torneo, mientras que el atacante del Toluca aún no se ha estrenado, aunque sigue siendo uno de los favoritos por la regularidad que suele mostrar.

Además de ellos, otros nombres ya se han metido de lleno en la pelea por el campeonato de goleo. Tal es el caso de Helinho, también del Toluca, así como de Marcelo Flores, quien inició el torneo encendido con Tigres al marcar un doblete en su primer partido. A la lista se suma Facundo Almada, del Mazatlán, que igualmente registra dos anotaciones. Con este panorama, repetir el título no será nada sencillo para el Otaku del Gol.

Un factor que de momento juega en contra de Armando González es la administración de minutos que ha decidido implementar Gabriel Milito. Para evitar sobrecargas musculares, ya que viene saliendo de una lesión, el estratega argentino lo ha mantenido en cancha poco más de 60 minutos por partido. Esto reduce sus oportunidades de anotar, aunque beneficia tanto al propio jugador como al funcionamiento colectivo de Chivas, al permitir refrescar el ataque con distintas variantes.

Los partidos contra Querétaro y Atlético San Luis serán claves para Armando González

Este sábado, Chivas enfrentará al Querétaro, un rival que en el papel luce accesible y que representa una buena oportunidad para que Armando González siga incrementando su cuota goleadora. Posteriormente, en la Jornada 4, el Rebaño Sagrado se medirá al Atlético San Luis, en un duelo directo donde una buena actuación defensiva combinada con goles de la Hormiga podría ayudarlo a escalar posiciones en la Tabla de Goleo.