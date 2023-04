El actual mediocampista de Mazatlán FC, Marco Fabián, reconoció en una entrevista exclusiva sentirse nuevamente ilusionado con un posible regreso a las Chivas de Guadalajara, después que se reactivaran los rumores de esa transacción para el próximo torneo de la Liga MX.

El canterano del Rebaño Sagrado, actualmente en Mazatlán, aseguró en una plática con la cadena ESPN, que culminar su carrera profesional dentro de la institución que lo formó sería “el mejor final” que pudiera darle a su exitosa trayectoria, el siempre recordado goleador en el Clásico Tapatío.

Marco Fabián confesó a Espn que “sí, nunca me he escondido a eso (volver a Chivas). Yo creo que son de las preguntas que recibo todos los días de los aficionados, de la gente“. Añadió que “la verdad, estoy muy agradecido por el nombre que he dejado con Chivas el día de hoy“.

El mediocampista recordó que “la historia que he tenido, que viví, realmente saben de todo el mundo que yo llegué a los siete años (a Verde Valle). En realidad fue mi casa por más de la mitad de años que ahora tengo, entonces sería el final de una historia en un cuento escrito por mí. Al final no depende de mí, depende de muchas cosas y si algún día llegó a volver a vestir la playera de Chivas, será el mejor final que pude haber obtenido, y si no siempre estaré muy agradecido y siempre llevaré en mi corazón al equipo que me vio nacer“.

Marco Fabián consideró en su plática con Espn que “el que jueguen con jóvenes no está mal, pero creo que también debemos de tener en Chivas gente de experiencia que arropen de la mejor manera, como lo tuvimos los jóvenes cuando crecimos, cuando debutamos“.

Marco Fabián opina del liderazgo en Chivas

El volante resaltó en el Guadalajara que “veo jugadores como Alexis Vega, que va forjando su propio camino. Es un amigo al que yo siempre le deseo lo mejor, lo conozco perfecto; sé que es un gran jugador, tiene mucha calidad y creo que puede tener un enorme responsabilidad en Chivas“. Advirtió de Víctor Guzmán que “el Pocho, que acaba de llegar ahora y que puede tomar la responsabilidad del equipo, porque ya es campeón de liga con Pachuca, ha jugado torneos internacionales y yo creo que son las dos personas que pueden tomar el rol“.

