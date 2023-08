Una de las decisiones que ha generado más polémica de la gestión de Fernando Hierro en la Dirección Deportiva de Chivas fue la sorpresiva salida de Sebastián Pérez Bouquet rumbo al FC Juárez, por lo que el propio canterano rojiblanco no se guardó nada y reveló las razones por las que salió de la institución.

El mediocampista surgió en enero del 2022 bajo la tutela de Marcelo Michel Leaño, quien le dio el voto de confianza; sin embargo, con la llegada de Ricardo Cadena y Veljko Paunovic, el juvenil fue enviado al Tapatío, donde tuvo regularidad pese a las exigencias de la afición de verle en el primer equipo.

Es por eso que el propio Pérez Bouquet reveló que su salida del Guadalajara se debió a la fuerte competencia interna que existe en el medio campo, en donde tenía que competir contra elementos como Víctor Guzmán o Fernando Beltrán, por lo que lo toma con entusiasmo el ahora militar en los Bravos.

“Creo que por la bastante competencia que hay en Chivas, sobre todo los jugadores que están en mi posición son muy importantes. Por mi edad, mi futuro y poder tener más minutos en primera y poder mostrarme (…) En mi posición está el Pocho Guzmán, Fernando Beltrán, Lalo Torres, Pável Pérez, se han venido sumando dos canteranos como Yael Padilla y Jesús Brigido. (Lo hablé) Con Fernando Hierro, también con Fran Pérez, ellos fueron los que me ayudaron y me apoyaron, me dijeron que era una gran opción para mí”, explicó en Fox Sports.

¿Cuándo jugará Chivas en la Liga Mx?

La Liga Mx ya confirmó las fechas para que se reanuden las hostilidades en el Apertura 2023, por lo que el próximo 18 de agosto el Guadalajara visitará al FC Juárez en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.