Las Chivas de Guadalajara se quedaron sin entrenador luego de que Fernando Gago ejecutara su cláusula de salida para concretar su llegada a Boca Juniors. El argentino abandonó al Rebaño en pleno Apertura 2024 y en la antesala a un Clásico Nacional ante América, a disputarse este domingo en Houston, en calidad de amistoso.

Arturo Ortega, entrenador del Tapatío, fue quien tomó las riendas del primer equipo de manera interina, por lo que se hará cargo del duelo ante las Águilas. Con varias bajas entre lesiones y convocatorias a la Selección Mexicana, el estratega debió recurrir a una numerosa cantidad de juveniles para ser parte del primer equipo. ¿Le dará minutos a alguno de ellos?

1. Eduardo García

Dragón García y Whalley, los arqueros para enfrentar al América (Imago7)

El Dragón ya ha estado en entrenamientos o convocatorias del primer equipo, por lo que ante la convocatoria del Tala Rangel al Tri, será opción junto a Óscar Whalley. Tanto en el Tapatío como en el Sub-23 ha tenido muy buenas actuaciones.

2. Luis Rey

Luis Gabriel Rey ya ha entrenado con el primer equipo (Imago7)

Otro elemento que ya ha aparecido en convocatorias, pero que hasta el momento no vio minutos con Chivas. Defensor central diestro, fuerte físicamente, intentará mostrarse aunque en su puesto ya estén Tiba Sepúlveda y Pollo Briseño.

3. Uziel García

Uziel García: ¿Sucesor de Chiquete? (Imago7)

Un zaguero zurdo que bien podría ser opción para reemplazar a Chiquete Orozco si este algún día es transferido. Ya cuenta con cierta experiencia, pues tiene 23 años y supo jugar en Liga MX con Atlético San Luis, pero de momento ha recuperado confianza y rodaje con el Tapatío.

4- Matías Cendejas

Cendejas tiene liderazgo, ubicación e inteligencia (Imago7)

Quien fuera el capitán del Sub-23 campeón ha tenido una rápida adaptación con el Tapatío en la Liga de Expansión. Cendejas puede actuar como contención, pero también lo ha hecho en la zaga central, pues tiene una buena interpretación del juego y los espacios.

5. Mauricio Reyes

Mauricio Reyes ya vio minutos con el Sub-23 (Imago7)

El futbolista que llegó desde la cantera americanista es uno de los que más chances tiene de ver minutos. Se desempeña por la banda izquierda, donde Chivas no podrá contar con José Castillo, Mateo Chávez ni Chiquete Orozco. De momento estuvo viendo acción con el Sub-23 de Pepe Meléndez.

6. Leonardo Jiménez

Leo Jiménez será opción en el carril derecho. (Imago7)

Un carrilero por derecha con buena velocidad, recorrido y capacidad para centrar. Lo ha hecho tanto en el Sub-23 como en el Tapatío. Seguramente sea como opción a Alan Mozo, puesto que el Chapo Jesús Sánchez hace mucho que no ve minutos.

7. Saúl Zamora

Saul Zamora es un mediocampista muy completo (Imago7)

Uno de los nombres más interesantes, ya que llegó desde la cantera de León con muy buenas referencias. Y a partir de ese momento ha sido un pilar con el Tapatío, jugando con muchísima regularidad y a buen nivel. Puede ser contención o soltarse un poco más para pisar el área rival.

8. Bruce El-Mesmari

¿Debuta El-Mesmari ante su exequipo? (Imago7)

El otro canterano proveniente desde el América por ahora no ha visto minutos oficiales con Chivas. A muchos aficionados les sorprendió su cercanía con varios líderes del primer equipo, pero por el momento no ha debutado con la playera del Rebaño. ¿Lo hará ante su ex club?

9. Gael García

Debutó con Gago pero luego regresó al Tapatío (Imago7)

El juvenil ha tenido un buen nivel con el Tapatío en los últimos meses, a tal punto de que reapareció con el primer equipo en el último Clásico Tapatío vs. Atlas, donde jugó los minutos finales. Gago fue quien lo hizo debutar, pero Arturo Ortega logró recuperarlo con el Filial.

10. Teun Wilke

Teun Wilke por fin está convocado con el primer equipo (Imago7)

El nombre al que muchos pedían desde hace varias semanas, ante los problemas goleadores de Chivas. El amistoso será una buena oportunidad para que comience a tener roce con el primer equipo y por qué no, sumar algunos minutos, pues Ricardo Marín es el único centrodelantero disponible además de Wilke.