Chivas visitará a Tigres la tarde de este sábado en uno de los partidos más complicados del cierre del torneo, un duelo que representa una prueba importante para el Guadalajara. Para este encuentro, Gabriel Milito no podrá contar con Omar Govea, Ángel Sepúlveda y Richard Ledezma, todos por molestias físicas, mientras que del lado felino ya se sabía que Diego Lainez estaba descartado por acumulación de tarjetas.

Sin embargo, las cosas se complicaron todavía más para Tigres en las horas previas al encuentro, ya que a través de sus redes sociales oficiales confirmaron que tampoco podrán contar con el lateral izquierdo Vladimir Loroña ni con el extremo Marcelo Flores, ambos debido a desgarres musculares. Estas bajas los dejan completamente descartados para esta noche y ponen en duda su participación en lo que resta del torneo.

Esto significa que ambos equipos llegarán con tres bajas sensibles para el partido, situación que empareja las condiciones y hace que el encuentro luzca todavía más atractivo. No es casualidad que muchos ya lo cataloguen como un auténtico partido de Liguilla adelantado, debido al nivel y a la intensidad que se espera en el terreno de juego.

En el caso del Guadalajara, Gabriel Milito parece tener alternativas claras para cubrir las ausencias. Ángel Sepúlveda no siempre ha sido titular, mientras que Omar Govea podría ser sustituido por Luis Romo, tal como ocurrió en el partido contra Pumas. Además, Santiago Sandoval apunta a ocupar el lugar de Richard Ledezma por el carril derecho, rol que ya desempeñó en el encuentro ante León.

Chivas podría romper un récord histórico de la institución si le gana a Tigres esta tarde

Si Chivas logra imponerse a Tigres esta tarde en el Volcán, alcanzaría una marca histórica dentro de los torneos cortos, ya que llegaría a 11 triunfos en el campeonato, cifra que el club nunca ha conseguido bajo este formato. Un resultado así no solo confirmaría que es el mejor equipo del torneo, sino que también lo colocaría como uno de los mejores Guadalajara de los últimos 30 años.